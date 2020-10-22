Az yediğiniz halde kilo veremiyor musunuz? Tatlı krizleri mi yaşıyorsunuz? İşte insülin direncini kıran mucizevi gıdalar
İnsülin hormonu; fazla tüketilen vücudun gereksinim düzeyini aşan miktarda şekerli yiyeceklerin, karaciğer ve kasta depolandıktan sonraki kısmını yağ olarak depolayan bir hormondur. Aynı zamanda yağ yakımında da görevi alır. Karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. İnsülin direnci olan bireyler az yeseler bile sürekli yağlanır ve kilo alırlar. İnsülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Peki insülin direncini kırmaya yardımcı besinler nelerdir?
İnsülin direnci birçok organı etkileyen ve ciddi hasarlara yol açan karmaşık bir bozukluktur. Kısaca insüline karşı biyolojik yanıtın bozulması olarak tanımlanabilir. İnsülin, pankreas bezinden salgılanan ve şekerin hücrelere girmesini sağlayan hormondur. İnsülin direnci olanlarda karaciğer, yağ ve kas hücreleri, insüline düzgün cevap veremez çünkü bu bireylerde insülinin bağlandığı ve aktive olduğu insülin reseptörlerinde bir sorun vardır.