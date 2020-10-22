Haberler Galeri Sağlık Az yediğiniz halde kilo veremiyor musunuz? Tatlı krizleri mi yaşıyorsunuz? İşte insülin direncini kıran mucizevi gıdalar

Az yediğiniz halde kilo veremiyor musunuz? Tatlı krizleri mi yaşıyorsunuz? İşte insülin direncini kıran mucizevi gıdalar

İnsülin hormonu; fazla tüketilen vücudun gereksinim düzeyini aşan miktarda şekerli yiyeceklerin, karaciğer ve kasta depolandıktan sonraki kısmını yağ olarak depolayan bir hormondur. Aynı zamanda yağ yakımında da görevi alır. Karaciğer, yağ ve kas dokusu gibi bölgelerinizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucu insülin direnci oluşur. İnsülin direnci olan bireyler az yeseler bile sürekli yağlanır ve kilo alırlar. İnsülin direnci kırılmazsa diyabete, yüksek tansiyona, kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Peki insülin direncini kırmaya yardımcı besinler nelerdir?

22.10.2020 09:18 - Son Güncelleme: 22.10.2020 09:18
Az yediğiniz halde kilo veremiyor musunuz? Tatlı krizleri mi yaşıyorsunuz? İşte insülin direncini kıran mucizevi gıdalar

Beslenmemizde yapacağımız bazı değişikliklerle insülin direncinden kurtulabiliriz. Peki insülin direncini kıran mucizevi besinler nelerdir? İşte insülin direncini kıran besinler.

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Az yediğiniz halde kilo veremiyor musunuz? Tatlı krizleri mi yaşıyorsunuz? İşte insülin direncini kıran mucizevi gıdalar

İnsülin direnci birçok organı etkileyen ve ciddi hasarlara yol açan karmaşık bir bozukluktur. Kısaca insüline karşı biyolojik yanıtın bozulması olarak tanımlanabilir. İnsülin, pankreas bezinden salgılanan ve şekerin hücrelere girmesini sağlayan hormondur. İnsülin direnci olanlarda karaciğer, yağ ve kas hücreleri, insüline düzgün cevap veremez çünkü bu bireylerde insülinin bağlandığı ve aktive olduğu insülin reseptörlerinde bir sorun vardır.

Az yediğiniz halde kilo veremiyor musunuz? Tatlı krizleri mi yaşıyorsunuz? İşte insülin direncini kıran mucizevi gıdalar

Sonuçta kan şekeri yükselmeye devam eder. Bunun sonucunda pankreas bezi, şeker seviyesini düşürmek için cevap olarak daha fazla insülin salgılar. Bu salgılama işlemi sonsuz değildir bu da bir süre sonra pankreas bezinin yeterli insülin üretemez hale gelmesine neden olur.

Az yediğiniz halde kilo veremiyor musunuz? Tatlı krizleri mi yaşıyorsunuz? İşte insülin direncini kıran mucizevi gıdalar

Kanda giderek yükselen şeker, tip 2 diyabete, yüksek tansiyona, kan yağlarının yükselmesine ve kalp damar hastalıklarına zemin hazırlar. Ülkemizde görülme sıklığı giderek artan insülin direncini yenmenin en basit ve etkili yolu ise besinlerdeki güçte saklı.

Az yediğiniz halde kilo veremiyor musunuz? Tatlı krizleri mi yaşıyorsunuz? İşte insülin direncini kıran mucizevi gıdalar

KALSİYUMDAN ZENGİN TUZDAN FAKİR BESLENME

İnsülin salınımı kalsiyuma bağımlı bir süreçtir, kalsiyum eksikliği oluşursa pankreastan insülin salgılanması olumsuz yönde etkilenir. İnsülin direnci olanlar günlük ihtiyaçlarını almalılar.

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