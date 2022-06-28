Tembeller ve acil zayıflamak isteyenler buraya! 4 HAFTADA 20 KİLO VERDİREN KÜR! İşte sizi iğne ipliğe çevirecek formül!

Bazılarımız çok dinamik olurken bazılarımız ise tam bir tembellik abidesi olabiliyor. Bir adım atarken bile kendilerini dünyanın en zor işi yapıyormuş gibi hissedebiliyorlar. Özellikle ne yemekten vazgeçebiliyorlar ne de gün içinde hareketsizlikten. Ama vereceğimiz bu zayıflama yöntemi tam tembeller için. Bu yöntem tembelliğinizi ortadan kaldıracak ve sizi daha fit yapacaktır.