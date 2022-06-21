İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi kullanmayanlar dizlerini dövüyor! Cinsel güce güç katıyor! Hekimlerin önderi İbn-i Sina...
Batılı kaynakların 'Avicenna' olarak tanınıdı "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. Binlerce yıl önce yazılan bu reçeteler, günümüzün şifa kaynağı niyetinde. İbn-i Sina'nın reçete ettiği ve uygulamayanın pişman olacağı keten tohumu ile kavrulmuş susam karışımının faydalarına inanamayacaksınız. Hepsine tek tek göz atmakta fayda var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...
21.06.2022 14:58 - Son Güncelleme: 21.06.2022 14:58
Doğada birçok hastalık ve şikâyetin çözümü bulunuyor. Binlerce yıl öncesinden bulduğu tüm şifalı bitkileri ve karışımları insanlıkla paylaşan İbn-i Sina, günümüze ışık tutmaya devam ediyor.