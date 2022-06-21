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Haberler Sağlık İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi kullanmayanlar dizlerini dövüyor! Cinsel güce güç katıyor! Hekimlerin önderi İbn-i Sina...

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi kullanmayanlar dizlerini dövüyor! Cinsel güce güç katıyor! Hekimlerin önderi İbn-i Sina...

Batılı kaynakların 'Avicenna' olarak tanınıdı "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. Binlerce yıl önce yazılan bu reçeteler, günümüzün şifa kaynağı niyetinde. İbn-i Sina'nın reçete ettiği ve uygulamayanın pişman olacağı keten tohumu ile kavrulmuş susam karışımının faydalarına inanamayacaksınız. Hepsine tek tek göz atmakta fayda var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...

21.06.2022 14:58 - Son Güncelleme: 21.06.2022 14:58
İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi kullanmayanlar dizlerini dövüyor! Cinsel güce güç katıyor! Hekimlerin önderi İbn-i Sina...

Dünya çapında Tıbbın Babası olarak anılan İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinden aldığı notlarla günümüze ışık tutuyor. İnsan sağlığına faydalı olacak her bitki ve doğal karışımı ne işe yaradığıyla birlikte anlatan İbn-i Sina, mucizevi tavsiyeleri ile şifa olmaya devam ediyor.

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İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi kullanmayanlar dizlerini dövüyor! Cinsel güce güç katıyor! Hekimlerin önderi İbn-i Sina...

Doğada birçok hastalık ve şikâyetin çözümü bulunuyor. Binlerce yıl öncesinden bulduğu tüm şifalı bitkileri ve karışımları insanlıkla paylaşan İbn-i Sina, günümüze ışık tutmaya devam ediyor.

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi kullanmayanlar dizlerini dövüyor! Cinsel güce güç katıyor! Hekimlerin önderi İbn-i Sina...

İbn-i Sina'nın şifalı reçetelerinin yer aldığı Hâkim-i Tıb adlı kitap, birçok soruna doğal çözümler tavsiye ediyor.

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi kullanmayanlar dizlerini dövüyor! Cinsel güce güç katıyor! Hekimlerin önderi İbn-i Sina...

BİRLİKTE TÜKETİLİNCE ETKİSİ ARTIYOR

Bazı besinlerin bitkisel hayata olan etkileri bilimsel olarak kanıtlanmasa da olumlu yönde etkilediğine inanılıyor.

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi kullanmayanlar dizlerini dövüyor! Cinsel güce güç katıyor! Hekimlerin önderi İbn-i Sina...

Bazı besinler ise enerjiyi artırarak cinsel hayata etki ediyor. Zencefil gibi libidoyu artıran baharatların yanı sıra muz, çilek ve fındığın da cinsel hayata katkı sağladığı düşünülüyor.

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