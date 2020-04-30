Tansiyona iyi gelen besinler nelerdir? İşte tansiyonunuzu hep 12-8 tutacak o liste
Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Tansiyon yüksekliğine hipertansiyon, düşüklüğüne ise hipotansiyon denir. Hipertansiyon tehlikeli olandır. Dikkatli olmak şart. Özellikle Ramazan ayında bulunduğumuz şu günlerde tansiyon hastaları eğer oruç tutuyorlarsa yediklerine, içtiklerine dikkat etmeliler. Vücutlarında tansiyonun gösterdiği belirtleri önemsemeliler. Oldukça sık görülen ve tehlikeli bir hastalık olan yüksek tansiyonun olumsuz etkisi, sağlıklı ve iyi bir beslenmeyle azaltılabilir. Peki tansiyona ne iyi gelir? Tansiyona iyi gelen gıdalar nelerdir? Hangi besinler tansiyonu düşürmeye yardımcı olur?
Kalbin kanı pompalarken oluşturduğu basınca tansiyon veya kan basıncı denilir. Kan basıncı ölçüm cihazlarıyla (dijital aletler veya manşonla) elde edilen ve küçük ve büyük olarak 2 sayıyla ifade edilmektedir. Yüksek tansiyon, yılda 7 milyon can kaybına yol açan kalp krizi veya inme gibi kardiyovasküler rahatsızlıkların başlıca sebebi olarak gösterilir. Dünyada ise her 3 yetişkinden biri yüksek tansiyon ile mücadele ediyor.
Tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmak, hareketli bir yaşam biçimi tercih etmek, egzersizlerle desteklemek ve bol su içmek tansiyon seviyesini dengede tutmaya yardımcı oluyor. Tansiyonu düşürmek için tavsiye edilen yiyecekler arasında ise sebze, meyve ve süt ürünleri ilk sıralarda geliyor. Ayrıca sodyum tüketimini sınırlandırmak, tansiyonu sağlıklı düzeylerde tutabilmek adına uzmanlar tarafından da öneriliyor.
Otomatik aletlerle kan basıncı ölçümünü doğru yapmak için kullanma kılavuzu okunmalı ve kurallara uyulmalı. Sakin, sessiz bir ortamda tansiyon ölçümünü yapın. Konuşmayın, sırtınızı arkaya dayayın, kalp seviyesinde kolun ortasına manşeti yerleştirin. Kol ve kalp aynı düzlemde olmalısına dikkat edin.
Oturarak kolunuzu destekleyin, bacak bacak üstüne atmayın, ayaklarınızı yere düz basın. Kıyafetlerin üzerinden ölçüm yapmayın. Sabah kahvaltıdan önce ve akşam yemek öncesi aç karnına bir iki dakika ara ile kez yani günde dört kez bir hafta boyunca ölçüm yapmak genelde yeterli.
Atrial fibrilasyon adı verilen ritim bozukluğu olan hastaların evde tansiyon ölçümleri yanlış sonuç verebileceği unutulmamalı. Sağ ve sol kol arasında 10 birim ve daha az fark olabilir, bu nedenle endişe edilmemeli. Evde ortalama ölçülen tansiyon değerleri 135/85 mmHg üzeri ise yüksek tansiyondan bahsetmek mümkündür.
Yüksek tansiyon şikâyeti olanların özellikle yağlı ve yağda kızartılmış besinlerden, hamur işlerinden, kırmızı et ve sakatatlardan uzak durması gerekiyor. Kahve, çikolata, şekerli, gazlı içeceklerle tuz, margarin ve aşırı çay tüketimi de tansiyonu yükselten besinler arasında yer alıyor.
İşte tansiyona iyi gelen o besinler…
Kaynak: Fikriyat
Ahududu : Oksidatif stresi azaltan ve iltihaplara iyi gelen içeriğiyle ahududu, kanser hücrelerinin ve tümörün oluşumunu engeller. Bol bol C vitamini sağlayan meyve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur. Özellikle hipertansiyon problemi yaşayan insanların mutlaka tüketmesi gereken ahududu, kan basıncını düşürerek yüksek tansiyonu önler. Meyvesi yenir. Çayı ve suyu içilir.