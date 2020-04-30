Tansiyona iyi gelen besinler nelerdir? İşte tansiyonunuzu hep 12-8 tutacak o liste

Kalbin kanı pompalarken oluşturduğu basınca tansiyon veya kan basıncı denilir. Kan basıncı ölçüm cihazlarıyla (dijital aletler veya manşonla) elde edilen ve küçük ve büyük olarak 2 sayıyla ifade edilmektedir. Yüksek tansiyon, yılda 7 milyon can kaybına yol açan kalp krizi veya inme gibi kardiyovasküler rahatsızlıkların başlıca sebebi olarak gösterilir. Dünyada ise her 3 yetişkinden biri yüksek tansiyon ile mücadele ediyor.

Tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmak, hareketli bir yaşam biçimi tercih etmek, egzersizlerle desteklemek ve bol su içmek tansiyon seviyesini dengede tutmaya yardımcı oluyor. Tansiyonu düşürmek için tavsiye edilen yiyecekler arasında ise sebze, meyve ve süt ürünleri ilk sıralarda geliyor. Ayrıca sodyum tüketimini sınırlandırmak, tansiyonu sağlıklı düzeylerde tutabilmek adına uzmanlar tarafından da öneriliyor.