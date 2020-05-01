Klima tarihe mi karşıyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: Bu yaz klima değil camları açın

Eğer sıcağa dayanamıyorsanız, evinizde veya kişisel aracınızda klima kullanabilirsiniz. Klimanın kendisinin bir zararı yok ancak bulunduğunuz ortamda, araçta virüsü saçan, bulaştıran birisi varsa (çünkü bu olasılık hep var bundan sonra), klimalar o kişinin bulaştırma özelliğini artırabilir. Çünkü fanlı klimalar kullanılıyor. Yani rüzgarla hava damlacıklarının size çarpması daha kolay olur. Konuşmayla, hapşırmayla havaya saçılan partiküller pozitif basınç nedeniyle size daha çabuk ulaşabilir