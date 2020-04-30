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Son dakika: ABD'de 2 kamyonette 100 cenaze bulundu! Acı itiraf: İçeride yer kalmadı
Son dakika: ABD'de 2 kamyonette 100 cenaze bulundu! Acı itiraf: İçeride yer kalmadı
Son dakika haberi... ABD'nin New York kentinde bir cenaze evinin önündeki iki kamyonette 100 kişinin cenazesi bulundu. Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan ölümler sonucu içeride yer kalmadığı için cenazelerin kamyonda tutulduğunu itiraf etti.
30.04.2020 11:34
- Son Güncelleme: 30.04.2020 11:55
New York'ta bir cenaze evinin önündeki iki kamyonetten kötü kokular gelince çevre sakinleri şikayetçi oldu.
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Polis çevrede inceleme başlattı. Yapılan araştırmada iki kamyonetin içinde 100 kişinin cenazesinin bulunduğu tespit edildi.
Kamyonetlerde dondurucu olmadığı için cenazelerin çürümeye başladığı belirlendi.
Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan ölümler sonucu içeride yer kalmadığı için cenazelerin kamyonda tutulduğunu itiraf etti.
Kamyonların ev taşımakta kullanılan ve soğutucu özelliğinin olmadığı, cenazelerin geçici olarak bu araçlarda tutulduğu savunuldu.