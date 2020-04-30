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Son dakika: ABD'de 2 kamyonette 100 cenaze bulundu! Acı itiraf: İçeride yer kalmadı

Son dakika haberi... ABD'nin New York kentinde bir cenaze evinin önündeki iki kamyonette 100 kişinin cenazesi bulundu. Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan ölümler sonucu içeride yer kalmadığı için cenazelerin kamyonda tutulduğunu itiraf etti.

30.04.2020 11:34 - Son Güncelleme: 30.04.2020 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





