RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: ABD'de 2 kamyonette 100 cenaze bulundu! Acı itiraf: İçeride yer kalmadı

Son dakika haberi... ABD'nin New York kentinde bir cenaze evinin önündeki iki kamyonette 100 kişinin cenazesi bulundu. Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan ölümler sonucu içeride yer kalmadığı için cenazelerin kamyonda tutulduğunu itiraf etti.

30.04.2020 11:34 - Son Güncelleme: 30.04.2020 11:55
Son dakika: ABD'de 2 kamyonette 100 cenaze bulundu! Acı itiraf: İçeride yer kalmadı

New York'ta bir cenaze evinin önündeki iki kamyonetten kötü kokular gelince çevre sakinleri şikayetçi oldu.

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Son dakika: ABD'de 2 kamyonette 100 cenaze bulundu! Acı itiraf: İçeride yer kalmadı

Polis çevrede inceleme başlattı. Yapılan araştırmada iki kamyonetin içinde 100 kişinin cenazesinin bulunduğu tespit edildi.

Son dakika: ABD'de 2 kamyonette 100 cenaze bulundu! Acı itiraf: İçeride yer kalmadı

Kamyonetlerde dondurucu olmadığı için cenazelerin çürümeye başladığı belirlendi.

Son dakika: ABD'de 2 kamyonette 100 cenaze bulundu! Acı itiraf: İçeride yer kalmadı

Brooklyn'deki cenaze evi yetkilileri, artan ölümler sonucu içeride yer kalmadığı için cenazelerin kamyonda tutulduğunu itiraf etti.

Son dakika: ABD'de 2 kamyonette 100 cenaze bulundu! Acı itiraf: İçeride yer kalmadı

Kamyonların ev taşımakta kullanılan ve soğutucu özelliğinin olmadığı, cenazelerin geçici olarak bu araçlarda tutulduğu savunuldu.

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