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Haberler Sağlık Şu sıralar herkes bunu araştırıyor! Omicron ile grip arasındaki farklılıklar neler? İşte Omicron'un belirtileri

Şu sıralar herkes bunu araştırıyor! Omicron ile grip arasındaki farklılıklar neler? İşte Omicron'un belirtileri

Koronavirüs pandemisi Omicron varyantı ile birlikte hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Dünyanın birçok noktasında vaka sayıları tırmanışını sürdürürken uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geliyor. Peki Omicron ile grip arasındaki farklılıklar neler? Uzmanlar detayları tek tek anlattı.

05.01.2022 21:22 - Son Güncelleme: 05.01.2022 21:23
Şu sıralar herkes bunu araştırıyor! Omicron ile grip arasındaki farklılıklar neler? İşte Omicron’un belirtileri

Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.

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Şu sıralar herkes bunu araştırıyor! Omicron ile grip arasındaki farklılıklar neler? İşte Omicron’un belirtileri

Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

Şu sıralar herkes bunu araştırıyor! Omicron ile grip arasındaki farklılıklar neler? İşte Omicron’un belirtileri

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Şu sıralar herkes bunu araştırıyor! Omicron ile grip arasındaki farklılıklar neler? İşte Omicron’un belirtileri

Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.

Şu sıralar herkes bunu araştırıyor! Omicron ile grip arasındaki farklılıklar neler? İşte Omicron’un belirtileri

Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.

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