Şu sıralar herkes bunu araştırıyor! Omicron ile grip arasındaki farklılıklar neler? İşte Omicron'un belirtileri
Koronavirüs pandemisi Omicron varyantı ile birlikte hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Dünyanın birçok noktasında vaka sayıları tırmanışını sürdürürken uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geliyor. Peki Omicron ile grip arasındaki farklılıklar neler? Uzmanlar detayları tek tek anlattı.
05.01.2022 21:22
- Son Güncelleme: 05.01.2022 21:23
Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.
Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.