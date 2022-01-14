Omicron varyantı paniğe yol açınca yağma başladı! ABD'nin o eyaletinde OHAL ilan edildi
Koronavirüs pandemisi Omicron varyantı ile dünyanın birçok ülkesini yeniden esir aldı. Vaka sayılarındaki gözle görülür yükselişin ardından vatandaşlar da endişenmeye başladı. ABD'nin New Jersey eyaletinde OHAL ilan edildi. Vatandaşlar bunun üzerine panik yapınca süper marketler adeta yağmalandı.
14.01.2022 01:07
- Son Güncelleme: 14.01.2022 01:08
Koronavirüs pandemisi Omicron varyantı ile dünyanın birçok ülkesini yeniden esir aldı. Vaka sayılarındaki gözle görülür yükselişin ardından vatandaşlar da endişenmeye başladı.
Bu kapsamda ABD'nin New Jersey eyaletinde Omicron sebebiyle Vali Phil Murphy, olağanüstü hal ilan etti.
Ülke genelinde Omicron'un hızla yayılmasıyla nakliye ve tedarik zinciri sorunları, ülkenin bazı bölgelerinde teslimatları yavaşlatan kötü hava koşulları ve personel sıkıntısı da eklenince ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı.