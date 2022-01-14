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Omicron varyantı paniğe yol açınca yağma başladı! ABD'nin o eyaletinde OHAL ilan edildi

Koronavirüs pandemisi Omicron varyantı ile dünyanın birçok ülkesini yeniden esir aldı. Vaka sayılarındaki gözle görülür yükselişin ardından vatandaşlar da endişenmeye başladı. ABD'nin New Jersey eyaletinde OHAL ilan edildi. Vatandaşlar bunun üzerine panik yapınca süper marketler adeta yağmalandı.

14.01.2022 01:07 - Son Güncelleme: 14.01.2022 01:08
Omicron varyantı paniğe yol açınca yağma başladı! ABD’nin o eyaletinde OHAL ilan edildi

Koronavirüs pandemisi Omicron varyantı ile dünyanın birçok ülkesini yeniden esir aldı. Vaka sayılarındaki gözle görülür yükselişin ardından vatandaşlar da endişenmeye başladı.

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Omicron varyantı paniğe yol açınca yağma başladı! ABD’nin o eyaletinde OHAL ilan edildi

Delta ve ardından gelen Omicron varyantları tüm dünyada önlemleri geri getirdi.

Omicron varyantı paniğe yol açınca yağma başladı! ABD’nin o eyaletinde OHAL ilan edildi

FİLMLERİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Omicron varyantı paniğe yol açınca yağma başladı! ABD’nin o eyaletinde OHAL ilan edildi

Bu kapsamda ABD'nin New Jersey eyaletinde Omicron sebebiyle Vali Phil Murphy, olağanüstü hal ilan etti.

Omicron varyantı paniğe yol açınca yağma başladı! ABD’nin o eyaletinde OHAL ilan edildi

Ülke genelinde Omicron'un hızla yayılmasıyla nakliye ve tedarik zinciri sorunları, ülkenin bazı bölgelerinde teslimatları yavaşlatan kötü hava koşulları ve personel sıkıntısı da eklenince ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı.

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