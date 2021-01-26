Sofranızdan eksik etmeyin tüm hastalıklara en büyük kalkan! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor virüs yanınıza yanaşamıyor

İMMÜN SİSTEMİNİN EN GÜÇLÜ DESTEK KUVVETLERİNDEN BİRİ...

Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ön plana çıkan ögeler ise A, C, E vitaminleri ile çinko minerali oluyor. Omega-3 yağ asitleri de yine immün sisteminin en güçlü destek kuvvetlerinden biridir. Mevsime uygun beslenerek aslında bu saydığımız tüm besin ögelerini, kolaylıkla bağışıklık sistemimize sunabiliyoruz. Özellikle de mevsimine göre taze sebze, meyve tüketimi çok önemlidir. C vitamini ve beta karotenden zengin sebze, meyveleri diyetimizde bulundurmalıyız.