Günbegün yiyor beyniniz küçücük kalıyor! Masum sandığınız o besinler beyninizi un ufak ediyor sizi hasta ediyor
Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besinin beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkilediği hatta beyni küçülttüğü ortaya çıktı.
Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besin aslında sağlığınızı doğrudan tehdit ediyor! Güne kahveyle başlayıp oturarak çalışıyorsanız ve egzersiz yapmıyorsanız sağlığınızı korumak için en azından beslenme düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Peki beyin sağlığını tehdit eden unsurlar neler? Hangi besinler beyin sağlığını tehdit ediyor? İşte ayrıntılar...
Bunlar özellikle yarattıkları ortam karışıklığıyla dokuya sağlıksız mesaj veriyorlar. Hücreyi gereksiz, olumsuz çalışma koşullarına sokuyorlar. Kişi, belli bir vücut kitle indeksi (VKİ)'nin üzerine çıktığında hücreye olumsuz mesajlar gitmeye başlıyor ve kişi hangi nörolojik hastalığa yatkınsa onunla uğraşmaya başlıyor.
İnme ve nörodejeneratif hastalıklar, en büyük grubu oluşturuyor. Kişiler, tüm nörolojik hastalıklara açık hale geliyor ama bu iki hastalık daha önemli bir risk faktörü.
KÖTÜ YAĞLAR EN ÇOK BEL BÖLGESİNDE TOPLANIYOR
Kötü yağların en kolay toplandığı yerler vücuttaki orta alanlar, bel bölgesidir. Yakın organlar olması nedeniyle kalbe de çok ciddi bir zararı vardır. Kalbe zararlı olan her şey beyin için de zararlıdır. Karbonhidrat alımı arttıkça bedende yağlanma artmaya başlar. Kötü yağı sadece margarin yiyerek değil, kötü besin tüketerek de alabilirsiniz. Katkı gıdalı her şey buna dâhildir. Fast food, cips, bisküvi, kraker… Şeker ve karbonhidratı geri planda tutmalıyız ve bunları sadece özel günlerin yiyeceği haline getirmeliyiz. Aldığınız ürünün paketini okuyun, yiyeceğin dışında yazılı olan her şey vücut orta bölgesinde yağlanmanın kaynağını oluşturuyor.