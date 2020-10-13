Böbrekleri yeniden doğmuş gibi yapıyor! Eğer günde 7 tane yerseniz...
En sinsi hastalıklardan biri böbrek hastalığıdır. Çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerler ve son evrelere geldiğinde idrarda kan, şiddetli ağrı gibi belirtiler verir. Çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyen böbrek hastalıklarına yakalanmamak için doğru beslenmek çok önemli. Birtakım besinler de bu konuda büyük destek sağlıyor. İşte böbrekleri temizleyen o besinler...
Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir. İşte böbrek hastalığının belirtileri...