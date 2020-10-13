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Böbrekleri yeniden doğmuş gibi yapıyor! Eğer günde 7 tane yerseniz...

En sinsi hastalıklardan biri böbrek hastalığıdır. Çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerler ve son evrelere geldiğinde idrarda kan, şiddetli ağrı gibi belirtiler verir. Çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyen böbrek hastalıklarına yakalanmamak için doğru beslenmek çok önemli. Birtakım besinler de bu konuda büyük destek sağlıyor. İşte böbrekleri temizleyen o besinler...

13.10.2020 09:15 - Son Güncelleme: 13.10.2020 09:15
Böbrekleri yeniden doğmuş gibi yapıyor! Eğer günde 7 tane yerseniz...

Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir. İşte böbrek hastalığının belirtileri...

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Böbrekleri yeniden doğmuş gibi yapıyor! Eğer günde 7 tane yerseniz...

YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORSANIZ

Börek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur.

Böbrekleri yeniden doğmuş gibi yapıyor! Eğer günde 7 tane yerseniz...

UYUYAMIYORSANIZ

Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar, bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir.

Böbrekleri yeniden doğmuş gibi yapıyor! Eğer günde 7 tane yerseniz...

CİLDİNİZ KURUYORSA VE KAŞINIYORSA

Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığında ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur.

Böbrekleri yeniden doğmuş gibi yapıyor! Eğer günde 7 tane yerseniz...

SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ

Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olur. Özellikle geceleri idrara çıkmak böbrek hastalığının habercisi olabilir.

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