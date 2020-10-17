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Siz siz olun yerken dikkatli olun! Hem 30 farklı hastalığa hem de ölüme neden oluyor...

Atalarımız boşuna 'Azı karar çoğu zarar' dememiş. Pek çoğunu severek tükettiğimiz bu besinlerin bazıları hastalıklara veya ani ölümlere neden oluyor. Doğru miktarda ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlandıklarında sağlıklı olabilen bu besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği zararlar şaşırtıyor. İşte o besinler...

17.10.2020 08:37 - Son Güncelleme: 17.10.2020 08:37
Siz siz olun yerken dikkatli olun! Hem 30 farklı hastalığa hem de ölüme neden oluyor...

Bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi birçok hastalığa hatta ölüme sebep oluyor. Bu besinler doğru hazırlanmadığı veya fazla miktarda tüketildiğinde ani ölümlere sebep olabiliyor. Doğru miktarda ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlandıklarında sağlıklı olabilen bu besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği zararlar şaşırtıyor. İşte doğru şekilde veya miktarda yenmediği zaman zararlı besinler...

"Dünyanın en kötü kokan meyvesi" diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya'da böyle bir olay yaşandı.

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Siz siz olun yerken dikkatli olun! Hem 30 farklı hastalığa hem de ölüme neden oluyor...

Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.

Siz siz olun yerken dikkatli olun! Hem 30 farklı hastalığa hem de ölüme neden oluyor...

Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi'nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Siz siz olun yerken dikkatli olun! Hem 30 farklı hastalığa hem de ölüme neden oluyor...

Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno'dan 300 kat daha acı.

Siz siz olun yerken dikkatli olun! Hem 30 farklı hastalığa hem de ölüme neden oluyor...

Ravent ya da ışkın diye bilinen meyvenin sapları tek başına ya da birçok meyveli tatlının içinde zevkle tüketiliyor. Ancak bu bitkinin yaprakları güçlü bir zehir taşıyor.

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