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Bu yararını hiç kimse bilmiyordu! Elmayı kabuğuyla tüketmek hafızanıza ve beyninize bakın neler yapıyor...
Bu yararını hiç kimse bilmiyordu! Elmayı kabuğuyla tüketmek hafızanıza ve beyninize bakın neler yapıyor...
Elmanın sağlığımız açısından son derece önemli bir meyve olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Adeta doğal mucize olan elma sadece kendisi değil, kabuğu ile de şifa dağıtıyor. En çok tercih edilen meyveler denilince akla gelen elma, saymakla bitmeyen faydalara sahip. İçerisinde bulundurduğu vitaminlerin yanısıra sindirimi kolaylaştırması, kalp sağlığına iyi gelmesi gibi faydaları ile bilinen elma, beyin için de birebir! Elmanın faydalarını sizler için derledik.
18.10.2020 17:05
- Son Güncelleme: 18.10.2020 17:19
ELMA VE KABUĞUNUN FAYDALARI
Elmanın sağlığımız açısından son derece önemli bir meyve olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Adeta doğal mucize olan elma sadece kendisi değil, kabuğu ile de şifa dağıtıyor.
Elma kabuğu Kurumuş elma kabuklarından muhteşem bir kış çayı hazırlayabilirsiniz. Alüminyum gereçlerdeki lekeleri temizlemek için kullanabilirsiniz. 5-10 dakika yüzünüzde beklettiğinizde yorgunluğunuzu alır ve cildinizi tazeler.
Elma kabuğunda bulunan Triterpenoids adlı madde cilt için çok fayda sağlıyor. Kabukları ile birlikte rendelenen elma, cilde sürülüp 20 dakika bekletildikten sonra yıkanırsa, harika bir cilt sahibi oluyorsunuz.
Ayrıca, Kanser hücrelerinin üremesini engellemeye yardımcı olan elma kabuğu, bu yönüyle de cilde sürüldüğünde deriyi gerginleştirmede ve kırışmaya karşı birebir etkili.
Elma kabuğu öksürük için çok faydalıdır. Elma kabuğu kaynatılarak içilirse, göğsü yumuşatır ve balgam söktürür.