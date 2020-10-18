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Bu yararını hiç kimse bilmiyordu! Elmayı kabuğuyla tüketmek hafızanıza ve beyninize bakın neler yapıyor...

Elmanın sağlığımız açısından son derece önemli bir meyve olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Adeta doğal mucize olan elma sadece kendisi değil, kabuğu ile de şifa dağıtıyor. En çok tercih edilen meyveler denilince akla gelen elma, saymakla bitmeyen faydalara sahip. İçerisinde bulundurduğu vitaminlerin yanısıra sindirimi kolaylaştırması, kalp sağlığına iyi gelmesi gibi faydaları ile bilinen elma, beyin için de birebir! Elmanın faydalarını sizler için derledik.

18.10.2020 17:05 - Son Güncelleme: 18.10.2020 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





