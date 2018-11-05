Siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Nasıl tüketilir?
Şifa doğada! Sarımsağın faydaları bilinirken, şimdi de siyah sarımsak ortaya çıkıtı. Siyah sarımsağın faydalarının daha fazla olduğu söyleniyor. Peki daha önce tanışmayanlar için siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Ve en önemlisi siyah sarımsak ile beyaz sarımsak arasındaki farklar nelerdir? İşte yeni şifa adresi siyah sarımsak hakkında her şey!
ARTIK DEVİR SİYAH SARIMSAĞIN!
Sarımsağın faydalarını artık saymaya bile gerek yok. Doğal bir şifa deposu olduğu bilinen bir gerçek. Ama artık devir değişiyor ve hayatlarımıza yeni bir sarımsak daha giriyor 'Siyah sarımsak'
Uzmanlar siyah sarımsağın faydalarının daha fazla olduğunu söylüyor. Peki gerçekten öyle mi? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Siyah sarımsak nerede ve nasıl üretilir? Beyaz sarımsak ile siyah sarımsak arasındaki farklar nelerdir?
SİYAH SARIMSAK NEDİR?
Kastamonu Taşköprü'de bulunan, benzeri olmayan siyah sarımsak özellikle Kore ve Çin'de 'uzun yaşamın kaynağı' diye adlandırılıyor. Siyah sarımsak antioksidan özelliği ile insan sağlığına olan faydası saymakla bitmez.
Tam bir vitamin ve mineral deposu olan siyah sarımsak, normal sarımsağın kurutulması ile elde edilmektedir. Sarımsağın tadını sevmiyorsanız siyah sarımsağın tadını sevebilirsiniz. Şeker oranı diğer sarımsak türüne göre daha fazladır. Yerken kurutulmuş meyve tadı alacaksınız.
Antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri bulundurur. Asya ve Avrupa mutfaklarının vazgeçilmezi olan siyah sarımsak, fermantasyon işlemi sonucunda kansere karşı önemli bir etki sunar. Kolesterol seviyesini düşürür, antiseptik özelliği sayesinde vücudunuzu koruma altına alır. Kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve alzheimer hastalıklarına karşı etkilidir.
SİYAH SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?
Beyaz sarımsak, 60 gün süreyle belirli nem ve ısı koşulları altında kurutulur. Bu işlem sonucunda dişleri beyaz halde olan sarımsak siyah hale dönüşür. İşlem, sarımsağın içerisinde yer alan faydalı madde oranını artırarak daha sağlıklı hale gelmesine zemin hazırlar. Siyah sarımsak da diğer beyaz sarımsakta olduğu gibi tamamen doğal bir besin kaynağıdır.