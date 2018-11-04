Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir? İşte karaciğer dostu besinler

Erik, elma ve üzüm gibi taze sıkılmış meyve suları karaciğer için çok faydalıdır. Hazır satılan meyve sularından ise uzak durun. Bu tür meyve suları şeker ve koruyucu eklenmiş ürünler olduğu için fast foodlardan çok da farklı değildir.