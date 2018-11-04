Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir? İşte karaciğer dostu besinler
Vücudumuzu toksinlerden temizleyen organ olan karaciğerinde, temizliğe ihtiyacı oluyor. Bunun için doğru besinleri tüketmek, karaciğerin kendi kendini temizlemesine yardım etmemiz gerek. Peki ama karaciğeri temizleyen besinler nelerdir? İşte yanıtı.
4 Kasım 2018 Pazar, 17:07:04 Güncelleme: 17:23:04
VÜCUDUMUZU TOKSİNLERDEN ARINDIRIYOR AMA...
Vücudumuz için çok önemli bir yere sahip olan karaciğer toksin maddelerin atılmasını sağlar. Ancak karaciğerin de temizlenmesi gerekir. Yani o temizlenmediği sürece vücuttaki temizleme işleminin sağlıklı olmasını bekleyemeyiz. Peki ama karaciğeri temizleyen besinler neler?
İşte karaciğeri temizleyen besinler...
DİĞER GALERİLER