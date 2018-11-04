Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir? İşte karaciğer dostu besinler

Vücudumuzu toksinlerden temizleyen organ olan karaciğerinde, temizliğe ihtiyacı oluyor. Bunun için doğru besinleri tüketmek, karaciğerin kendi kendini temizlemesine yardım etmemiz gerek. Peki ama karaciğeri temizleyen besinler nelerdir? İşte yanıtı.

4 Kasım 2018 Pazar, 17:07:04 Güncelleme: 17:23:04
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Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir? İşte karaciğer dostu besinler

VÜCUDUMUZU TOKSİNLERDEN ARINDIRIYOR AMA...

Vücudumuz için çok önemli bir yere sahip olan karaciğer toksin maddelerin atılmasını sağlar. Ancak karaciğerin de temizlenmesi gerekir. Yani o temizlenmediği sürece vücuttaki temizleme işleminin sağlıklı olmasını bekleyemeyiz. Peki ama karaciğeri temizleyen besinler neler?

İşte karaciğeri temizleyen besinler...

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Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir? İşte karaciğer dostu besinler

Erik, elma ve üzüm gibi taze sıkılmış meyve suları karaciğer için çok faydalıdır. Hazır satılan meyve sularından ise uzak durun. Bu tür meyve suları şeker ve koruyucu eklenmiş ürünler olduğu için fast foodlardan çok da farklı değildir.

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Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir? İşte karaciğer dostu besinler

Yemeklere lezzet katan bu ikilinin faydaları her gün bir şekilde karşımıza çıkıyor. Soğan ve sarımsağın karaciğere iyi geldiği ve temizleyici özelliklerinin bulundukları belirtiliyor. Tadı çok yoğun geliyorsa toz halinde de tüketebilirsiniz.

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Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir? İşte karaciğer dostu besinler

Karahindiba karaciğerde yaşanan problemlerde aktif rol oynar. Karahindiba çayı yaparken; yarım tatlı kaşığı kıyılmış karahindiba kökü, bir su bardağı suya akşamdan eklenir, ertesi sabah kaynama derecesine kadar ısıtılır ve süzülür. Kahvaltıdan yarım saat önce veya sonra yavaşça tüketin.

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Karaciğeri temizleyen besinler nelerdir? İşte karaciğer dostu besinler

Limon suyu
Her gün karaciğerinizi temizlemek ve sindirimi arttırmak için ılık su ile limon suyu için. Bir bardak limonlu ılık su boş mideye alındığında karaciğerdeki toksinlerin elenmesine yardımcı olur. Metabolizmanızı geliştirir, sağlıklı sindirimi destekler ve kabızlığı önler.

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