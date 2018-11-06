Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Kilo hepimizin başının belası. Fit bir görüntünün yanı sıra, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlardan. Eğer kilo probleminiz varsa ve bir şekilde kilo vermek istiyorsanız, bu besinleri tüketmekte yarar var. Peki kilo vermeyi kolaylaştıran ve yağ yakan yiyecekler neler? İşte sağlıklı hemde lezzetli kilo verdiren o yiyecekler.

6 Kasım 2018 Salı, 11:02:58 Güncelleme: 11:21:32
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Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

KİLO HERKESİN BAŞININ BELASI AMA...

Durduk yere kilo vermeyi beklemek, pek akıl işi değil. Kilo vermek için doğru hareketleri yapmak ve doğru besinleri tüketmek gerek. Bunların başında da yağ yakan yiyecekler geliyor. Listemizde yer alan yiyecekler yağ yakımını hızlandırıcı etkileriyle kilo vermenize yardımcı olacaklar.

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Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Süt, yoğurt ve peynir

Bu üçlünün sırrı bolca bulundurdukları kalsiyum. Bilimsel araştırmalar kalsiyum tüketimini artırmanın vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni de kalsiyumun, yağ hücrelerini büyüten vitaminin vücuttaki seviyesini düşürmesi.

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Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Yulaf ve arpa

Bol lifli tahıllar olan yulaf ve arpa bu özellikleriyle yağ yakımını hızlandırıcı bir etkiye sahip. Aynı zamanda çok doyurucu oldukları için fazla yemenize de engel oluyorlar. Özellikle arpa kan şekerini yavaş yavaş yükselttiğinden acıkmayı diğer tahıllara kıyasla daha fazla geciktiriyor.

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Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Yeşil çay

Yeşil çayın yağ yakıcı özelliği içindeki katehin maddesinden geliyor. Bu madde metabolizma hızını ve karaciğerin yağ yakma hızını artırıyor. Yeşil çay özellikle karın bölgesindeki yağları hedef alıyor. Yeşil çayın içine limon suyu ekleyerek faydasını daha da artırabilirsiniz.

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Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Yumurta

Protein deposu yumurta, bu özelliği sayesinde tam bir yağ düşmanı. Çünkü vücut proteini yakmak için daha fazla enerji (yani kalori) harcıyor. Aynı zamanda kas kütlenizi artırıyor ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor.

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