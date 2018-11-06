Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler
Kilo hepimizin başının belası. Fit bir görüntünün yanı sıra, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlardan. Eğer kilo probleminiz varsa ve bir şekilde kilo vermek istiyorsanız, bu besinleri tüketmekte yarar var. Peki kilo vermeyi kolaylaştıran ve yağ yakan yiyecekler neler? İşte sağlıklı hemde lezzetli kilo verdiren o yiyecekler.
6 Kasım 2018 Salı, 11:02:58 Güncelleme: 11:21:32
KİLO HERKESİN BAŞININ BELASI AMA...
Durduk yere kilo vermeyi beklemek, pek akıl işi değil. Kilo vermek için doğru hareketleri yapmak ve doğru besinleri tüketmek gerek. Bunların başında da yağ yakan yiyecekler geliyor. Listemizde yer alan yiyecekler yağ yakımını hızlandırıcı etkileriyle kilo vermenize yardımcı olacaklar.
Yulaf ve arpa
Bol lifli tahıllar olan yulaf ve arpa bu özellikleriyle yağ yakımını hızlandırıcı bir etkiye sahip. Aynı zamanda çok doyurucu oldukları için fazla yemenize de engel oluyorlar. Özellikle arpa kan şekerini yavaş yavaş yükselttiğinden acıkmayı diğer tahıllara kıyasla daha fazla geciktiriyor.
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