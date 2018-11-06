Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Yulaf ve arpa

Bol lifli tahıllar olan yulaf ve arpa bu özellikleriyle yağ yakımını hızlandırıcı bir etkiye sahip. Aynı zamanda çok doyurucu oldukları için fazla yemenize de engel oluyorlar. Özellikle arpa kan şekerini yavaş yavaş yükselttiğinden acıkmayı diğer tahıllara kıyasla daha fazla geciktiriyor.