Sivilceyi saatler içerisinde geçiriyor! 1 gecede pürüzsüz bir yüz için bunu yapın! Şişlik ve kızarıklıktan eser kalmayacak!
Sivilcelerinizi anında geçiren bu yöntem büyük kurtarıcınız olacak! Saatler içerisinde şişliği ve kızarıklığı geçiriyor! Peki, sivilce en hızlı nasıl geçer? Sivilceye ne iyi gelir? İşte merak edilenler...
17.04.2023 09:12 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:12
KÜKÜRTLÜ SABUN
Sivilceler, bakteriler nedeniyle oluşabilir ve artabilir. Bu nedenle ilk kural temizliktir. Sivilceyi fark ettiğiniz anda, dokunmayı bırakın ve bölgeyi temizleyin. Temizlik için kükürtlü sabun kullanabilirsiniz. Tüm yüzünüzü yıkayabileceğiniz gibi sadece sivilcenin üstüne bir parça sürerek 3-5 dakika bekleyip yıkayabilirsiniz.
BUZ
Soğuk, kan dolaşımını hızlandırır ve hücresel boyuttaki yenilenmeyi kolaylaştırır. Sivilcenizi fark ettiğinizde temizlik sonrası, bir kaç buz küpünü pamuklu temiz bir beze sararak sivilcenize kısa aralıklarla uygulayın. Sabırlı olun, hasar vermeden bölgeyi soğutmak önemlidir. Fazla tutarsanız kızarıklık artacaktır. Bunun yerine kısa aralıklarla bölgeyi soğuk tutun.