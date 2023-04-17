Sivilceyi saatler içerisinde geçiriyor! 1 gecede pürüzsüz bir yüz için bunu yapın! Şişlik ve kızarıklıktan eser kalmayacak!

Bunun için en ideal temizleyicilerden biri kükürtlü sabundur. Bu sabun sivilceleri kurutarak, cildi yenilenmesine destek olur. Kükürtlü sabun, Antiseptik ve antibakteriyel özelliği olan kükürtlü sabun, sivilce ve akne oluşumunun önündeki en önemli engellerden biridir.