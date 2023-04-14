Lokman Hekim’in binlerce yıllık şifası! Kalp damar hastalığına çare! Bu ilacı yapıp yiyen kansere savaş açıyor... MÖ.1200 yılında tavsiye etmiş!

Lokman Hekim'in binlerce yıl önceden tavsiye ettiği bu mucize kalp sağlığından diyabete kadar birçok alanda şifa oluyor. Hekimliğin atası olarak bilinen Lokman Hekim'in 25 tavsiyesinin yanı sıra önerdiği sağlık deposu o besini sizler için derledik. İşte Lokman Hekim'in tavsiyeleri...