Lokman Hekim'in binlerce yıllık şifası! Kalp damar hastalığına çare! Bu ilacı yapıp yiyen kansere savaş açıyor... MÖ.1200 yılında tavsiye etmiş!
Kur'an-ı Kerim'de aynı isimli surede iki kez adı geçen ve anlatılara göre bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yandan da sözleri ile nefisleri tedavi eden Lokman Hekim'in önerileri merak ediliyor. Binlerce yıl önceden verdiği tavsiyeleri sizler için derledik. İşte Lokman Hekim'in şifa olacak önerileri.
Lokman Hekim'in binlerce yıl önceden tavsiye ettiği bu mucize kalp sağlığından diyabete kadar birçok alanda şifa oluyor. Hekimliğin atası olarak bilinen Lokman Hekim'in 25 tavsiyesinin yanı sıra önerdiği sağlık deposu o besini sizler için derledik. İşte Lokman Hekim'in tavsiyeleri...
Lokman Hekim'in binlerce yıl önce kaleme aldığı reçeteler, kanser başta olmak üzere grip, diyabet gibi birçok hastalığa çare oluyor.
"BUNU YİYEN HASTA OLMAZ"
Lokman Hekim'in ''Bunu yiyen hasta olmaz'' diyerek önemini vurguladığı kızılcık meyvesi de şifa deposu besinler listesinde başı çekiyor.
KIZILCIK SUYUNUN FAYDALARI
Lokman Hekim'in, ''Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur'' diyerek önemini belirttiği bu meyve türünün geçmişi çok eskilere dayanıyor.