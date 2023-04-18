Kanuni Sultan Süleyman döneminde keşfedilmişti! 500 yıllık doğal iksir! Fıtık, hemoroid ve romatizmaya savaş açıyor....

Osmanlı döneminde 10. Padişah Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'da keşfedilmiş olan bu bitki yüzyıllardır ilaç sektöründe ve alternatif tıpta kullanılıyor. At kestanesi, ağrı kesici özelliği bulunan bir besindir. İlaç sektörü için ağrı kesici özelliği için kullanılır. Aynı zamanda fıtık, hemoroid, romatizma, eklem ağrıları, kalp ve dolaşım hastalıklarına şifa verir niteliktedir. İşte at kestanesinin mucizevi faydaları...