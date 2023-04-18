Kanuni Sultan Süleyman döneminde keşfedilmişti! 500 yıllık doğal iksir! Fıtık, hemoroid ve romatizmaya savaş açıyor....
Bel fıtığından tutun romatizmaya kadar birçok sağlık sorununa çare olan bu besin yüzyıllardır şifa için kullanılıyor. Özellikle ilaç sektöründe ağrı kesici olarak kullanılan at kestanesinin faydaları saymakla bitmiyor. Bu şekilde kullanırsanız romatizma ve basur probleminizin üstesinden gelebilirsiniz. İşte at kestanesi faydaları.
Osmanlı döneminde 10. Padişah Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'da keşfedilmiş olan bu bitki yüzyıllardır ilaç sektöründe ve alternatif tıpta kullanılıyor. At kestanesi, ağrı kesici özelliği bulunan bir besindir. İlaç sektörü için ağrı kesici özelliği için kullanılır. Aynı zamanda fıtık, hemoroid, romatizma, eklem ağrıları, kalp ve dolaşım hastalıklarına şifa verir niteliktedir. İşte at kestanesinin mucizevi faydaları...
Kanuni Sultan Süleyman döneminde keşfedilen at kestanesi birçok faydasıyla uzmanlar tarafından öneriliyor.
AT KESTANESİ NASIL YENİR?
Genellikle bir bardak içme suyuna bir yemek kaşığı at kestanesi tozu ilave edilir. Hazırlanan bu içecek günde bir bardak tüketilir. Ancak yine de temkinli olmalısınız. At kestanesi yanlışlıkla tüketilirse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
AT KESTANESİ FAYDALARI
At kestanesi, eklem ve kemiklerde meydana gelen romatizma ağrılarını azaltır.
Nezle ile nefes darlığı problemlerini çözer.
İçinde bulundurduğu büzücü maddeler ile akne ve sivilcelerden dolayı genişleyen gözeneklerin daralıp kapanmasına katkı sağlar.