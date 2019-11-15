O besin kanserli hücre düşmanı! Bilim adamları açıkladı! İşte kanseri önleyen besinler
Vatandaşlar hastalık hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Kanser nasıl anlaşılır? Kansere ne iyi gelir? Merak edilen detaylar haberimizde... Uzmanlar oldukça sık görülen akciğer, meme ve kalınbağırsak gibi kanser türlerinden korunmak için genetik hasara yol açabilecek etkenlerden korunmanın ve vücuttaki değişiklikleri gözlemlemenin önemine dikkat.. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur.
Kanser hiç şüphesiz çağımızın en korkutucu hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler...
Keten Tohumu
Keten bitkisinin tohumlarından elde edilen keten tohumu daha çok öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ancak son zamanlarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler; keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtladı.
Siyah Üzüm
Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidan olmakla beraber, özellikle kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle biliniyor. Taze siyah üzümü çekirdekleriyle günde 1 salkım veya çekirdekli kuru üzümü 1 avuç tüketmeniz, size şifa kapılarını açacaktır.