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O besin kanserli hücre düşmanı! Bilim adamları açıkladı! İşte kanseri önleyen besinler

Vatandaşlar hastalık hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Kanser nasıl anlaşılır? Kansere ne iyi gelir? Merak edilen detaylar haberimizde... Uzmanlar oldukça sık görülen akciğer, meme ve kalınbağırsak gibi kanser türlerinden korunmak için genetik hasara yol açabilecek etkenlerden korunmanın ve vücuttaki değişiklikleri gözlemlemenin önemine dikkat.. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur.

15.11.2019 16:48 - Son Güncelleme: 15.11.2019 17:03
Kanserli hücrelerin düşmanı olan o besin oldukça şaşırttı! İşte kanseri önleyen besinler

Kanser hiç şüphesiz çağımızın en korkutucu hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler...

Kanserli hücrelerin düşmanı olan o besin oldukça şaşırttı! İşte kanseri önleyen besinler

Keten Tohumu

Keten bitkisinin tohumlarından elde edilen keten tohumu daha çok öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ancak son zamanlarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler; keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtladı.

Kanserli hücrelerin düşmanı olan o besin oldukça şaşırttı! İşte kanseri önleyen besinler

Siyah Üzüm

Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidan olmakla beraber, özellikle kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle biliniyor. Taze siyah üzümü çekirdekleriyle günde 1 salkım veya çekirdekli kuru üzümü 1 avuç tüketmeniz, size şifa kapılarını açacaktır.

Kanserli hücrelerin düşmanı olan o besin oldukça şaşırttı! İşte kanseri önleyen besinler

Mantar

Bağışıklık düzenleyici ve tümör karşıtı etkilere sahip olan mantar, içeriğinde bulunan betaglukan ve polisakkarid-protein kompleksleri ile hücresel bağışıklığı güçlendirerek kanserli hücrelerle savaşıyor.

Kanserli hücrelerin düşmanı olan o besin oldukça şaşırttı! İşte kanseri önleyen besinler

Zerdeçal

Hemen hemen bütün kanser türlerinde hem koruyucu hem de iyileştirici etkisi bulunan bitkilerden biri olan zerdeçal, doğada bulunan en güçlü anti-oksidanlardan biri olan kürkümini barındırıyor.

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