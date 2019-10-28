Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! Buzdolabına konulmaması gereken besinler neler?

SOĞAN

Soğanı dolaba koymak erkenden küflenmesine ve yumuşamasına neden oluyor. Plastik poşette de saklamamak gerekiyor. Bir sepetin içinde, üzerinde örtü ile saklamak en verimli yöntem. Soyulmuş veya doğranmış soğanıysa dolapta saklamak gerekiyor.