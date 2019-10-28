Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! Buzdolabına konulmaması gereken besinler neler?
Bir market alışverişi sonrası yaptığımız şeylerden biri hiç kuşkusuz aldıklarımızın pek çoğunu buzdolabına koymaktır. Peki ya yanlış biliyorsak? Buzdolabında saklanması gereken pek çok besin unsurunun, aslında sağlık açısından buzdolabının önünden bile geçmemesi gerek. Peki buzdolabına koyulmaması gereken yiyecekler neler? İşte buzdolabında saklanmaması gereken besinler listesi...
28.10.2019 14:01
- Son Güncelleme: 28.10.2019 14:17
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