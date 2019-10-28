GaleriSağlık

Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! Buzdolabına konulmaması gereken besinler neler?

Bir market alışverişi sonrası yaptığımız şeylerden biri hiç kuşkusuz aldıklarımızın pek çoğunu buzdolabına koymaktır. Peki ya yanlış biliyorsak? Buzdolabında saklanması gereken pek çok besin unsurunun, aslında sağlık açısından buzdolabının önünden bile geçmemesi gerek. Peki buzdolabına koyulmaması gereken yiyecekler neler? İşte buzdolabında saklanmaması gereken besinler listesi...

28.10.2019 14:01 - Son Güncelleme: 28.10.2019 14:17
Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! Buzdolabına konulmaması gereken besinler neler?

imi sebze, meyve ve gıdalar, doğaları gereği oda ısısında saklanmayı gerektiriyor. Bazıları buzdolabında daha hızlı bozuluyor ve özelliklerini, besin değerlerini yitiriyor.

İşte buzdolabında saklanmaması gereken besinler.

Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! Buzdolabına konulmaması gereken besinler neler?

Bal, organik özelliklerini yitirir. Ayrıca akışkanlığı bozulur.

Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! Buzdolabına konulmaması gereken besinler neler?

PATATES

Emilimi yüksek bir besin olan patetes durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığındna fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! Buzdolabına konulmaması gereken besinler neler?

MUZ

Muzun besin değerleri sadece dışarıda korunabildiği için asla buzdolabına girmemesi gerekiyor. Muzun olgunlaşması için ortam sıcaklığında bulunması gerekiyor.

Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! Buzdolabına konulmaması gereken besinler neler?

SOĞAN

Soğanı dolaba koymak erkenden küflenmesine ve yumuşamasına neden oluyor. Plastik poşette de saklamamak gerekiyor. Bir sepetin içinde, üzerinde örtü ile saklamak en verimli yöntem. Soyulmuş veya doğranmış soğanıysa dolapta saklamak gerekiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor! İşte kansere neden olan besinler
Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor! İşte kansere neden olan besinler