Sakın yemek yerken su içmeyin! Vücudunuzun çektiği eziyet ortaya koyuldu! Meğer hepsi bu yüzdenmiş...

1. Sindirimi Etkileyebilir

İnsanlar, yemek sırasında su içmenin, ağzınızdaki tükürük miktarını azaltmaktan başlayarak temel olarak sindirim üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna inanırlar. Azalan tükürük, midenize daha zayıf sinyaller gönderir ve bu da mide sıvılarının ve enzimlerin salınımını etkiler. Böylece yemek yerken su içtiğiniz andan itibaren yiyeceklerin emilmesi ve parçalanması engellenir.