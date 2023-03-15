O sorunu kökten hallediyor! Limonu yatmadan önce topuklarınıza sürün, olacaklara şaşıracaksınız! Öyle bir faydası var ki...
Limonun sağlığa birçok yönden fayda sağladığı bilinmektedir. Ancak limonun birçok bilinmeyen faydası hala mevcuttur. Bu faydalardan biri de limonun ayak topuklarına sürülmesinin bize sağladığı yararlar. Her gün milyonlarca kişi, belki de 3 öğün yemekte limon kullanarak farklı ihtiyaçlara yönelik tüketiyorlar. Limon, Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Irak ve Suudi Arabistan'dan yoğun talep görüyor. Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı ve limon, her derde deva olarak kullanılıyor.
Bu yazıda sizlere neden uyumadan önce topuklarınıza limon sürmeniz gerektiğini anlatacağız. Kullanıldığında tüm sorunların nasıl çözüldüğünü göreceksiniz.
Her gün milyonlarca kişi, belki de 3 öğün yemekte limon kullanarak farklı ihtiyaçlara yönelik tüketiyorlar. Limon, Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Irak ve Suudi Arabistan'dan yoğun talep görüyor. Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı ve limon, her derde deva olarak kullanılıyor.
Mersin, Türkiye'nin en büyük limon üreticisidir ve limonun tarımdaki omurgasıdır. Limonun ayak ve topuk bölgesindeki derideki emiş gücü oldukça yüksektir.
Bu nedenle, bu bölgeye sürülen her madde kolayca emilir. Limonda yüksek miktarda C vitamini bulunur. C vitamini, limonu ayak tabanlarınıza sürerek faydalanabileceğiniz bir bileşendir.