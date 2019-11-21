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Sakın açıkta satılan ceviz almayın! Zehirlediği ortaya çıktı!

Türk halkının severek tükettiği ceviz, en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Sağlığımıza olan faydalarıyla bilinen ceviz, tatlıların da vazgeçilmez tadı oldu. Peki bu kadar çok tüketilen cevizin açıkta satılması sağlıklı mı? Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, cevizin açıkta satıldığı takdirde sağlığımıza tehdit oluşturan aflatoksin riski taşıdığını söyledi. İşte açıkta satılan cevizlerdeki o tehlike…

21.11.2019 12:34 - Son Güncelleme: 21.11.2019 12:39
Sakın açıkta satılan ceviz almayın! Zehirlediği ortaya çıktı!

Ceviz, Türk halkının en fazla tükettiği kuru yemişler arasında yer alıyor. Cevizi satın alırken tercih ettiğimiz ürünün resmi kontrollerden geçmiş olduğunu, nerede ve kimin tarafından üretildiğini, tavsiye edilen tüketim tarihini (TETT) bilmemiz ve el değmeden tüketiciye ulaştığından emin olmamız gerekiyor.

Sakın açıkta satılan ceviz almayın! Zehirlediği ortaya çıktı!

EN BÜYÜK TEHLİKE AFLATOKSİN!Açıkta satılan ürünlerdeki ciddi
mikrobiyolojik risklere dikkat çeken Samim Saner, ürünlerin açık olduğunda aynı zamanda her türlü mikrop ve küf bulaşmasına da açık olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Sakın açıkta satılan ceviz almayın! Zehirlediği ortaya çıktı!

"Kuru yemişler üzerinde çoğalan bu küflerden en zararlısı, Dünya Sağlık Örgütü'nce kansere yol açan maddeler listesinde bir numaralı kanserojen madde olarak listelenmiş olan aflatoksin maddesidir.

Sakın açıkta satılan ceviz almayın! Zehirlediği ortaya çıktı!

Aflatoksin maddesi uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmeyen, açıkta satılan kuru yemiş, baharat ve kuru meyvelerin üzerindeki gözle görülmeyen bir küflenme sonucunda ortaya çıkan son derece zehirli bir kimyasal maddedir.

Sakın açıkta satılan ceviz almayın! Zehirlediği ortaya çıktı!

İster atıştırmalık ister yemek ve tatlıların lezzetini artırmak için kullanılan cevizi satın alırken tarım ve orman bakanlığından izinli ve resmi kontrollerden geçen, kimin ürettiği ve nerede üretildiği bilinen, hijyenik koşullarda her türlü dış etkene karşı korunan paketli ürünlerin tercih edilmesinin gerekliliği daha da önem kazanıyor."

Sakın açıkta satılan ceviz almayın! Zehirlediği ortaya çıktı!

HER YAŞTA FAYDASI BÜYÜK!
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, beyin gelişimi için Omega 3 yağ asitlerinden zengin kaynakların çocukların beslenmesinde mutlaka yer alması gerektiğine dikkat çekerken açıkta satılan cevizdeki aflatoksin riskine karşı tüketicilere tavsiyelerde bulundu.

Sakın açıkta satılan ceviz almayın! Zehirlediği ortaya çıktı!

Dönmez "Satın aldığınız ürünün taze olduğuna emin olun. Tavsiye edilen tüketim tarihini bildiğiniz, el değmeden size ulaştığına emin olduğunuz, hijyenik koşullarda paketlenen güvendiğiniz ürünlere yönelin" dedi. Dönmez, yetişkinlerin de kalp sağlığı için cevizi dengeli beslenme planlarına mutlaka eklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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