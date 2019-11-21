Sakın açıkta satılan ceviz almayın! Zehirlediği ortaya çıktı!
Türk halkının severek tükettiği ceviz, en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Sağlığımıza olan faydalarıyla bilinen ceviz, tatlıların da vazgeçilmez tadı oldu. Peki bu kadar çok tüketilen cevizin açıkta satılması sağlıklı mı? Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, cevizin açıkta satıldığı takdirde sağlığımıza tehdit oluşturan aflatoksin riski taşıdığını söyledi. İşte açıkta satılan cevizlerdeki o tehlike…
Ceviz, Türk halkının en fazla tükettiği kuru yemişler arasında yer alıyor. Cevizi satın alırken tercih ettiğimiz ürünün resmi kontrollerden geçmiş olduğunu, nerede ve kimin tarafından üretildiğini, tavsiye edilen tüketim tarihini (TETT) bilmemiz ve el değmeden tüketiciye ulaştığından emin olmamız gerekiyor.
İster atıştırmalık ister yemek ve tatlıların lezzetini artırmak için kullanılan cevizi satın alırken tarım ve orman bakanlığından izinli ve resmi kontrollerden geçen, kimin ürettiği ve nerede üretildiği bilinen, hijyenik koşullarda her türlü dış etkene karşı korunan paketli ürünlerin tercih edilmesinin gerekliliği daha da önem kazanıyor."
Dönmez "Satın aldığınız ürünün taze olduğuna emin olun. Tavsiye edilen tüketim tarihini bildiğiniz, el değmeden size ulaştığına emin olduğunuz, hijyenik koşullarda paketlenen güvendiğiniz ürünlere yönelin" dedi. Dönmez, yetişkinlerin de kalp sağlığı için cevizi dengeli beslenme planlarına mutlaka eklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.