Sakın açıkta satılan ceviz almayın! Zehirlediği ortaya çıktı!

Türk halkının severek tükettiği ceviz, en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Sağlığımıza olan faydalarıyla bilinen ceviz, tatlıların da vazgeçilmez tadı oldu. Peki bu kadar çok tüketilen cevizin açıkta satılması sağlıklı mı? Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, cevizin açıkta satıldığı takdirde sağlığımıza tehdit oluşturan aflatoksin riski taşıdığını söyledi. İşte açıkta satılan cevizlerdeki o tehlike…

21.11.2019 12:34 - Son Güncelleme: 21.11.2019 12:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





