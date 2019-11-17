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Bilim insanlarının hatası pahalıya patladı! Milyonlarca insanı öldürüyor!

Bilim insanları dünya genelinde birçok hastalığın taşıyıcısı olan ve bir yılda milyonlarca insanı öldüren sivrisineklerle ilgili uzun süren araştırmalarında sineklerin genlerini değiştirerek üremelerini engellemeye çalıştı. Ancak yapılan deneyler büyük bir hayal kırıklığını beraberinde getirdi. Birçoğunu yakından görme şansınız dahi olmadı, bazıları ise şehir içinde bizimle birlikte yaşıyor.

17.11.2019 11:32 - Son Güncelleme: 17.11.2019 11:32
Bilim insanlarının hatası pahalıya patladı! Milyonlarca insanı öldürüyor!

Nature Scientific Reports bülteninde yayınlanan araştırmaya göre; genetiği değiştirilen sivrisinekler, vahşi popülasyon ile karıştı ve Brezilya'nın Jacobino bölgesindeki sivrisinek sayısı kısa bir süreliğine epeyce düştü.

Bilim insanlarının hatası pahalıya patladı! Milyonlarca insanı öldürüyor!

Ancak popülasyon 18 ay sonra yeniden eski haline döndü; hatta daha kötüsü oldu.

Bilim insanlarının hatası pahalıya patladı! Milyonlarca insanı öldürüyor!

Genetik yönden melez olan bu yeni sivrisinekler, gelecekte yapılacak müdahalelere karşı daha dirençli hale geldiler.

Bilim insanlarının hatası pahalıya patladı! Milyonlarca insanı öldürüyor!

Sinekler elbette yalnız değil. Bu kadar ölüm saçan sivrisinekler bir yana işte dünyanın en tehlikeli canlıları... Görürseniz uzak durun!

Bilim insanlarının hatası pahalıya patladı! Milyonlarca insanı öldürüyor!

Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

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