Bilim insanlarının hatası pahalıya patladı! Milyonlarca insanı öldürüyor!

Bilim insanları dünya genelinde birçok hastalığın taşıyıcısı olan ve bir yılda milyonlarca insanı öldüren sivrisineklerle ilgili uzun süren araştırmalarında sineklerin genlerini değiştirerek üremelerini engellemeye çalıştı. Ancak yapılan deneyler büyük bir hayal kırıklığını beraberinde getirdi. Birçoğunu yakından görme şansınız dahi olmadı, bazıları ise şehir içinde bizimle birlikte yaşıyor.

17.11.2019 11:32 - Son Güncelleme: 17.11.2019 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





