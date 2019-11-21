Kanser uzmanları ev yoğurdunu araştırdı! Sonuç inanılmaz... Kesinlikle...

Ev yoğurdu üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarını açıklayan kanser uzmanları kapsamlı bir açıklama yaptı. Kanser uzmanları ev yoğurdu önerisinde bulunurken araştırma sonuçlarını da yayınladı. ABD'deki iki ayrı tıp merkezinde çalışma yapan kanser uzmanları istedikleri sonuçlara ulaştıklarını belirtti. 189 hastaya 6 ay boyunca ev yapımı yoğurt tükettirildi ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.