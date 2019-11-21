Kanser uzmanları ev yoğurdunu araştırdı! Sonuç inanılmaz... Kesinlikle...
Yoğurt öğünlerimizin vazgeçilmezlerden biri. Diyetlerimizde de bol bol tükettiğimiz yoğurt, pek çok derde de deva. Ancak uzmanlar hazır yoğurtlardan çok, evde yapılan yoğurtları öneriyor. Ev yoğurdu üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarını açıklayan kanser uzmanları kapsamlı bir açıklama yaptı. Kanser uzmanları ev yoğurdu önerisinde bulunurken araştırma sonuçlarını da yayınladı. ABD'deki iki ayrı tıp merkezinde çalışma yapan kanser uzmanları istedikleri sonuçlara ulaştıklarını belirtti. 189 hastaya 6 ay boyunca ev yapımı yoğurt tükettirildi ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.
21.11.2019 15:15
- Son Güncelleme: 21.11.2019 15:15
Ev yoğurdu üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarını açıklayan kanser uzmanları kapsamlı bir açıklama yaptı. Kanser uzmanları ev yoğurdu önerisinde bulunurken araştırma sonuçlarını da yayınladı. ABD'deki iki ayrı tıp merkezinde çalışma yapan kanser uzmanları istedikleri sonuçlara ulaştıklarını belirtti. 189 hastaya 6 ay boyunca ev yapımı yoğurt tükettirildi ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.
DİĞER GALERİLER