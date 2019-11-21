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Kanser uzmanları ev yoğurdunu araştırdı! Sonuç inanılmaz... Kesinlikle...

Yoğurt öğünlerimizin vazgeçilmezlerden biri. Diyetlerimizde de bol bol tükettiğimiz yoğurt, pek çok derde de deva. Ancak uzmanlar hazır yoğurtlardan çok, evde yapılan yoğurtları öneriyor. Ev yoğurdu üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarını açıklayan kanser uzmanları kapsamlı bir açıklama yaptı. Kanser uzmanları ev yoğurdu önerisinde bulunurken araştırma sonuçlarını da yayınladı. ABD'deki iki ayrı tıp merkezinde çalışma yapan kanser uzmanları istedikleri sonuçlara ulaştıklarını belirtti. 189 hastaya 6 ay boyunca ev yapımı yoğurt tükettirildi ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

21.11.2019 15:15 - Son Güncelleme: 21.11.2019 15:15
Kanser uzmanları ev yoğurdunu araştırdı! Sonuç inanılmaz... Kesinlikle...

Ev yoğurdu üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarını açıklayan kanser uzmanları kapsamlı bir açıklama yaptı. Kanser uzmanları ev yoğurdu önerisinde bulunurken araştırma sonuçlarını da yayınladı. ABD'deki iki ayrı tıp merkezinde çalışma yapan kanser uzmanları istedikleri sonuçlara ulaştıklarını belirtti. 189 hastaya 6 ay boyunca ev yapımı yoğurt tükettirildi ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

Kanser uzmanları ev yoğurdunu araştırdı! Sonuç inanılmaz... Kesinlikle...

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

Kanser uzmanları ev yoğurdunu araştırdı! Sonuç inanılmaz... Kesinlikle...

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

Kanser uzmanları ev yoğurdunu araştırdı! Sonuç inanılmaz... Kesinlikle...

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

Kanser uzmanları ev yoğurdunu araştırdı! Sonuç inanılmaz... Kesinlikle...

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

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