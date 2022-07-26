Sağlıklı bir vücut için her gün bunu yapın! Enerji veriyor, toksinleri atıyor! Uzmanlar uyardı!

ENERJİ VERİR

Sabahları uyanıldığı zaman yaşanan düşük enerjili halleri ortada kaldırmak ve önceki günden kalmış olan yorgunluğu atmak için içilecek olan su, kırmızı kan hücrelerinin harekete geçmesini sağlayarak hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha enerjik olmaya yardımcı olur. Kaynak: İlk işinizi bu olsun! Güne su içerek başlarsanız bakın vücudunuza neler oluyor!