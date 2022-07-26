Bu belirtiler sizde de olabilir! Psikolojiyi alt üst ediyor! Tedavi edilmezse...

Belirtisini hemen göstermiyor, sonuçları ağır oluyor. Aşırı yorgun hissettiriyor, kalp çarpıntıları ve mide problemleri baş gösteriyor. Sürekli kabız olma veya sürekli olarak hastalanmak da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Uyku problemleri, uykuya dalmada veya uyanmakta zorluk yaşanıyor. Geleceğe dair sürekli olarak umutsuz hissetme, kendine güvenle ilgili problemler yaşama eksik hissetme, sürekli olarak hayal kırıklığına uğramak, yoğun kaygı duygusuna eşlik eden huzursuzluk duygularına sahip olmak da belirtileri arasında. Hemen hemen herkesin iş ya da özel hayatındaki sorunlar sebebiyle stresi var. Ancak doz artınca, insan hiç fark etmeden kendini kaybedebiliyor. Vaktinde tedbir alınmazsa bu rahatsızlık, insanı çıkmaza sürükleyebilir. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sorunun sebep ve çözümlerini tek tek anlattı. Peki, tükenmişlik sendromu neden olur? Tükenmişlik sendromu belirtileri neler? İşte merak edilenler...