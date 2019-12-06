Sağlığa yararlı yağlar nedir, ne işe yarar? Yararlı ve zararlı yağlar hangi besinlerde bulunur?
Günlük hayatta tükettiğimiz ve yemeklerimizde tercih ettiğimiz yağların sağlığımız üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Bazı yağlar sağlığımızı tehlikeye sokarken bazı yağlarda vücudumuza fayda sağlamaktadır. İşte bu yüzden tüketeceğimiz yağları iyi seçmekte fayda var. Peki sağlığımız içn faydalı yağlar nelerdir? İşte en faydalı yağlar...
Vücudun en ekonomik enerji kaynağı olan yağlar kendi içinde de sağlıklı ve zararlı yağlar olarak ikiye ayrılır. Yağ, karbonhidrat ve protein ile birlikte üç temel besin maddesinden biridir. Yağların faydası nedir? Yağların kalori miktarı ne kadardır? Zayıflatan ve sıkılaştıran yağlar hangileridir? Yağlar Hangi besinlerde bulunur? Doymuş ve Doymamış yağlar nelerdir? Doymuş ve Doymamış yağlar nelerde bulunur? İşte yağlar ile ilgili tüm detaylar…
YAĞ NEDİR?
Yağ vücudun en ekonomik enerji kaynağı ve enerji deposudur. Bir gram yağda 9 kalori olup bu rakam protein ve karbonhidratlarda ise 4'tür. Yani yağlar aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlerin iki mislinden fazla kalori vermektedir. İhtiyaçtan fazla alınan enerji, vücutta yağ olarak depolanır. Günlük enerji miktarı yeterli alınmadığında da, enerji ihtiyacını karşılamak için, depolanan yağ kullanılır.
SAĞLIK AÇISINDAN ALMAMIZ GEREKEN YAĞ MİKTARI NEDİR?
Tüketilen besinlerdeki yağ oranının günlük kJ (kilojul: Bin jul değerinde iş birimi. Besinlerin enerji değerini ifade etmek için kullanılan birim) miktarının %30'unu geçmemesi gerekir. Yani günlük 2000 kalori gereksinimi olan bir birey en fazla 600 kalorisini yağlardan karşılar. Bu da yaklaşık 220 gram yağ demektir. Fakat 220 gram yağı direkt yemeklere eklemeden önce et, süt, yoğurt ve yumurta gibi besinlerde de fazla yağ oranı olduğunun hesaplanması gerekir.
Metabolizmada yağlar, yağ asitleri ve bunların metabolik ürünleri önemli fonksiyonlar gösterir. Bunların arasında, etkin enerji kaynağı olmaları dış faktörlere karşı dayanıklılık sağlamaları, hücre ve zarının temel yapı taşı olmaları, prostaglandin, tıomboksan ve lökotrienler gibi hormon benzeri bileşiklerin ön maddesi olarak görev almaları sayılabilir.
Hormon benzeri bileşikler merkezi sinir sistemi, ateşli hastalıklar ile bağışıklık sisteminde, diğer hormonların etki göstermesinde ve kan basıncının ayarlanmasında rol oynamaktadır.