Sağlığa yararlı yağlar nedir, ne işe yarar? Yararlı ve zararlı yağlar hangi besinlerde bulunur?

Metabolizmada yağlar, yağ asitleri ve bunların metabolik ürünleri önemli fonksiyonlar gösterir. Bunların arasında, etkin enerji kaynağı olmaları dış faktörlere karşı dayanıklılık sağlamaları, hücre ve zarının temel yapı taşı olmaları, prostaglandin, tıomboksan ve lökotrienler gibi hormon benzeri bileşiklerin ön maddesi olarak görev almaları sayılabilir.

Hormon benzeri bileşikler merkezi sinir sistemi, ateşli hastalıklar ile bağışıklık sisteminde, diğer hormonların etki göstermesinde ve kan basıncının ayarlanmasında rol oynamaktadır.