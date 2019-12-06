Serebral palsi nedir, ne demek? Serebral palsi nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ

Belirti ve semptomlar büyük ölçüde değişebilir. Serebral palsi ile ilişkili hareket ve koordinasyon problemleri şunları içerebilir:

– Kas tonusunda, örneğin çok sert veya çok sarkık olma gibi değişiklikler

– Sert kaslar ve abartılı refleksler (spastisite)

– Normal refleksli katı kaslar (sertlik)

– Kas koordinasyonu eksikliği (ataksi)

– Titreme veya istemsiz hareketler

– Yavaş, yazma hareketleri (atetoz)

– Kollara yüklenme, tek başına oturmak veya sürünmek gibi motor becerilerin gelişmesinde gecikmeler

– Vücudun bir tarafını tercih etmek, örneğin sadece bir elinizle uzanmak veya bir bacağınızı sürüklemek gibi

– Parmak uçlarında yürümek, çömelmiş bir yürüyüş, dizleri çaprazlayan makas benzeri bir yürüyüş, geniş bir yürüyüş veya asimetrik bir yürüyüş gibi zorlu yürüyüşler

– Aşırı düşüş veya yutma ile ilgili sorunlar

– Emme ya da yeme zorluğu

– Konuşma geliştirmede gecikmeler veya konuşma zorluğu

– Pastel boya veya kaşık almak gibi hassas hareketlerde zorluk çekmek

– Nöbetler

Serebral palsi ile ilişkili sakatlık, öncelikle vücudun bir uzuvuyla veya bir tarafıyla sınırlı olabilir veya tüm vücudu etkileyebilir. Serebral palsiye neden olan beyin bozukluğu zamanla değişmez, bu nedenle belirtiler genellikle yaşla birlikte kötüleşmez. Bununla birlikte, agresif tedavi edilmezse kas kısalması ve kas sertliği kötüleşebilir.