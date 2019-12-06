Diş taşı nasıl geçer? İşte diş taşlarını temizleyen mucizevi yöntem!
Diş taşı yani tartar tükürüğümüzdeki minerallerin ve dişlerin üzerinde biriken plakların bir ürünüdür. Bir insanın düzenli olarak ortalama 6 ayda bir diştaşı temizliği yaptırması gerekir. Bu temizliği doğal yöntemlerle bir rutin haline de getirebilirsiniz. Peki diş taşı nasıl geçer? İşte diş taşı temizlemek için mucizevi yöntemler.
06.12.2019 16:58
- Son Güncelleme: 06.12.2019 17:14
Diş taşının oluşmasının temel sebeplerinden biri dişlerin etkin fırçalanmamasıdır. Günde iki kere diş fırçalayan kişilerde bile diş taşı görülebilir. Diş taşı oluşmaması için önemli olan dişin doğru teknikle fırçalanmasıdır.
Diş taşı oluşumu düzenli ağız bakımı yapan kişiler de dahi görülmektedir. Bunu önlemenin yolu düzgün bir şekilde dişi fırçalamak ve diş ipi kullanmaktır. Diş taşı temizlenmezse diş kaybına yol açar.
Peki diş taşlarından evimizde kendimiz kolay yöntemlerle kurtulabilir miyiz? İşte diş taşlarından kurtulmanızı sağlayacak yöntemler…
LİMON VE NANE YAĞI İLE DİŞ TAŞI TEDAVİSİ
Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.
BİBERİYE VE NANE İLE TARTAR TEDAVİSİ
Bu iki maddeyi su ile karıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Sadece sıvı alın ve ağzınızı iyice yıkayın.