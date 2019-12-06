Diş taşı nasıl geçer? İşte diş taşlarını temizleyen mucizevi yöntem!

Diş taşı yani tartar tükürüğümüzdeki minerallerin ve dişlerin üzerinde biriken plakların bir ürünüdür. Bir insanın düzenli olarak ortalama 6 ayda bir diştaşı temizliği yaptırması gerekir. Bu temizliği doğal yöntemlerle bir rutin haline de getirebilirsiniz. Peki diş taşı nasıl geçer? İşte diş taşı temizlemek için mucizevi yöntemler.

06.12.2019 16:58 - Son Güncelleme: 06.12.2019 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





