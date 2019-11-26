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Sabah uyanır uyanmaz bunları yiyin! Çatlayana kadar yeseniz de kilo almayacak, zayıflayacaksınız

Kalorisiz yiyecek ne yazık ki yok... Dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... O zaman yediklerinize dikkat etmek zorundasınız. Çare ise sabah yediklerinizde. Sabah erken saatlerde tüketmeniz gereken birtakım besinler hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Bu besinler yağ yakımı sağlayarak kilo verme sürecinizde etkili oluyor. Peki kilo vermenizi sağlayacak olan besinler nelerdir? İşte beslenmenize ekleyeceğiniz, yağ yakmanıza yardımcı olacak besinler...

26.11.2019 14:29 - Son Güncelleme: 26.11.2019 14:37
Sabah uyanır uyanmaz bunları yiyin! Çatlayana kadar yeseniz de kilo almayacak, zayıflayacaksınız

Yoğurt
Sabah erken saatlerde, az miktarda tüketilen yoğurt, sindirim sisteminizi rahatlatır. Ancak reflü gibi mide ve gastrit rahatsızlığı olanlara yoğurt tüketimi önerilmez.

Sabah uyanır uyanmaz bunları yiyin! Çatlayana kadar yeseniz de kilo almayacak, zayıflayacaksınız

Yulaf ezmesi
Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi enerji depolamanızı da sağlayacaktır.

Sabah uyanır uyanmaz bunları yiyin! Çatlayana kadar yeseniz de kilo almayacak, zayıflayacaksınız

Lor peyniri
Bağışıklık sistemini güçlendiren lor peyniri, kas sakatlıklarının tedavisinde de oldukça etkili bir besin kaynağı.

Sabah uyanır uyanmaz bunları yiyin! Çatlayana kadar yeseniz de kilo almayacak, zayıflayacaksınız

Yumurta
Yumurtayı sabah uyanır uyanmaz yerseniz gün boyu sizi tok tutacaktır. Bu şekilde daha uzun süre tok kalabilir, kilo verebilirsiniz.

Sabah uyanır uyanmaz bunları yiyin! Çatlayana kadar yeseniz de kilo almayacak, zayıflayacaksınız

Kahve
Kahve, içindeki kafein oranı sebebiyle genellikle sağlıksız gözüyle bakılan kahve, aslında dünyadaki en iyi antioksidan kaynağıdır ve yağ yakmanıza yardımcı olur.

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