Çay severlere kötü haber! Sıcak çay kanser yapar

Sıcak çay tüketimi ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, "Yemek borusu kanserlerinin en büyük etmenlerinin bir tanesi sıcak çay içilmesidir. Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu Bölgesi'nde sıcak ve semaver çayı içilmesi çok sıkıntılı bir durumdur.