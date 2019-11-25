İştahı kesen yiyecekler listesi haberimizde! Kilo vermek isteyenler dikkat!

İştahı kesen yiyecekler oldukça fazla araştırılıyor. İştah kesmek için en önemli yöntem sık sık beslenmek ve beslenme öğün porsiyonlarımızı azaltmaktır. Bu sayede uzun süre aç kalmak ve bir anda kendimizi kaybederek çok fazla besin tüketme durumundan kurtulmuş olacağız. Buna ek olarak beslenme programımızı düzenlerken karbonhidrat ağırlıklı besinler tüketmek iştah kesici besinler tükettiğimiz anlamına geliyor. Yani iştahın en büyük sonuçlarından biri obezite olarak karşımıza çıkıyor ve obezitenin uzun vadeli olarak bir çok ciddi sağlık sorununa neden olduğunu biliyoruz. İşte iştahı kesen yiyecekler listesi ve detaylar

25.11.2019 12:58 - Son Güncelleme: 25.11.2019 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





