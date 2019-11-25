GaleriSağlık

İştahı kesen yiyecekler listesi haberimizde! Kilo vermek isteyenler dikkat!

İştahı kesen yiyecekler oldukça fazla araştırılıyor. İştah kesmek için en önemli yöntem sık sık beslenmek ve beslenme öğün porsiyonlarımızı azaltmaktır. Bu sayede uzun süre aç kalmak ve bir anda kendimizi kaybederek çok fazla besin tüketme durumundan kurtulmuş olacağız. Buna ek olarak beslenme programımızı düzenlerken karbonhidrat ağırlıklı besinler tüketmek iştah kesici besinler tükettiğimiz anlamına geliyor. Yani iştahın en büyük sonuçlarından biri obezite olarak karşımıza çıkıyor ve obezitenin uzun vadeli olarak bir çok ciddi sağlık sorununa neden olduğunu biliyoruz. İşte iştahı kesen yiyecekler listesi ve detaylar

25.11.2019 12:58 - Son Güncelleme: 25.11.2019 12:58
Devamlı yemek yiyorsanız dikkat! İşte İştahı kesen yiyecekler...

Kendinizi sürekli yemek yeme hissinden kurtaramayanlardan mısınız? Eğer bu konu hakkında bir şey yapmazsanız vay halinize. Bu konuda iştah kesen yiyecekler size yardımcı olabilir. Bu besinleri tükettiğiniz vakit içinizdeki o yemek isteğini azaltmanız mümkün. İşte iştah kesen yiyecekler.

Devamlı yemek yiyorsanız dikkat! İşte İştahı kesen yiyecekler...

﻿﻿Yeme isteğiniz hâlâ geçmediyse kendinize ilginizi başka yöne çekebilecek uğraşlar bulun. Egzersiz yapmak, dergi karıştırmak, kitap okumak iyi fikir olabilir.

Devamlı yemek yiyorsanız dikkat! İşte İştahı kesen yiyecekler...

Bütün bu önlemlere rağmen hâlâ yeme isteğiniz varsa bitki çayı, kakaolu süt ve sütlü kahve ile isteğinizi bastırmaya çalışın.

Devamlı yemek yiyorsanız dikkat! İşte İştahı kesen yiyecekler...

Yüzde 80 ve üzeri kakao içeren bitter çikolata masum tercihlerden biri olabilir. 2 küçük parça bitter çikolata ve yanında bitki çayı ya da sütlü kahve iyi bir iştah bastırma yöntemidir.

Devamlı yemek yiyorsanız dikkat! İşte İştahı kesen yiyecekler...

Tarçın ve zerdeçal şekerinizi dengeleyip atıştırma isteğini azaltır. Bu baharatları 1 bardak süt veya bitki çayı ile karıştırıp tüketebilirsiniz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kış depresyonuna hangi besinler iyi gelir? Kışın tüketmeniz gereken gıdalar neler?
Kış depresyonuna hangi besinler iyi gelir? Kışın tüketmeniz gereken gıdalar neler?