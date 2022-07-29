Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı o hastalığı bile tarihten sildi! Her derdin devası! Meğer limon...

Tarihi, Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan limonun 2 bin 500 yıl önce Hindistan'ın Kuzey Batı bölgesinde ilk kez tam anlamıyla yetiştirilmeye başlandığı düşünülüyor. Bu sebeple toksinleri atmaya yardımcı olmak ve sindirimi canlandırmak için kullanılan limonlu suyun da antik bir sağlık sistemi olan Ayurveda tıbbına dayandığı iddiaları kulağa mantıklı geliyor.