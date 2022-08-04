Böyle kilo mu verilir diyenler bile şok oluyor! Bu yöntemle 1 haftada 2 kilo garanti! Sadece 4 farklı yöntemle santim santim incelin!

BUZLU SU İÇİN!



Kilo vermek için bol miktarda su içilmesi gerektiği herkes tarafından biliniyor. Ancak kilo vermeyi hızlandırmak için suyu buzlu içmeye ne dersiniz? Soğuk su tüketildiğinde midede ısıtılmak ister. Bu sebeple ekstra bir kalori harcamanıza yardımcı olur.