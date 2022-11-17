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Onu tüketen sigaranın adını bile unutuyor... Sigarayı bir daha asla ağzınıza sürmeyeceksiniz!

Sigarayı bırakmak isteyenlere çözüm bulundu. Bu besinleri tüketerek ve biraz da gayretle kolaylıkla sigarayı bırakabilirsiniz. İşt detaylar...

takvim.com.tr
17.11.2022 10:48 - Son Güncelleme: 17.11.2022 10:48
Onu tüketen sigaranın adını bile unutuyor... Sigarayı bir daha asla ağzınıza sürmeyeceksiniz!

Sigarayı bırakmak isteyen binlerce kişi birçok yol denese de sigarayı yine de bırakamıyor. Sigara içilen bir aile ortamında büyüyen çocuklar bilinçaltında sigara içme eylemini normalleştiriyor. Sürekli her ortamda, her duygu durumunda sigara içiliyor olması çocuklarınızın bir bilgisayar hard diski gibi bu davranışları hafızaya almasına neden oluyor. Erişkin dönemine geldiklerinde bilinç düzeyi sigaranın zararlarını biliyor olsa da, bilinçaltları sigara içme eylemini her derde deva, keyif veren rahatlatıcı bir davranış gibi gösteriyor. Sigarayı bırakmak için bu besinleri tüketmeniz yeterli. Bu sayede vücudunuzun ihtiyaç duyduğu nikotin karşılanacak ve yoksunluğu kolay kolay hissetmeyeceksiniz. Biraz çaba ve sabır ile birlikte bu besinleri de tüketerek kolaylıkla sigarayı bırakabilirsiniz. İşte sigara bırakmak için yapmanız gerekenler... ,

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Onu tüketen sigaranın adını bile unutuyor... Sigarayı bir daha asla ağzınıza sürmeyeceksiniz!

Akciğer dokusundaki savunma sistemini bozan sigara içmek ölümcül olabilir ve ileri evrelerde kanser riski oluşturur.

Onu tüketen sigaranın adını bile unutuyor... Sigarayı bir daha asla ağzınıza sürmeyeceksiniz!

Sigara dumanı toksik gazlar, karbon monoksit, nitröz oksit ve kansere neden olan az miktarda radyoaktif partikül içerir.

Onu tüketen sigaranın adını bile unutuyor... Sigarayı bir daha asla ağzınıza sürmeyeceksiniz!

Tekrarlanan nikotin kullanımı beyni duyarsızlaştırır ve normal hissetmek için daha fazla nikotin talep eder.

Onu tüketen sigaranın adını bile unutuyor... Sigarayı bir daha asla ağzınıza sürmeyeceksiniz!

Her sigara içtiğinizde zehirli gaz ciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza girer ve burada vücudunuzdaki her organa yayılır. Sigara, nikotin ve diğer birkaç bileşik içeren tütün yapraklarından yapılır.

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