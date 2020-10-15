Haberler Galeri Sağlık Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Sarımsağı yutmak ne kadar faydalı? Meğer...

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Sarımsağı yutmak ne kadar faydalı? Meğer...

Yemeklere farklı bir lezzet veren sarımsak, bazılarımızın çok sevdiği bazılarımızın kokusundan dolayı sevmediği ya da çekinerek tükettiği bir besin. Ancak değişmeyen bir şey var ki herhangi bir yemeği anında canlandırıp en yaygın hastalıklardan bazılarını tedavi etme gücüne sahip. Pek çok kişi kokusundan rahatsız olduğu için sarımsağı çiğnemeden yutuyor. Peki bu ne kadar doğru ve sağlıklı?

15.10.2020 11:58 - Son Güncelleme: 15.10.2020 11:58
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Sarımsağı yutmak ne kadar faydalı? Meğer...

Bağışıklık güçlendirici etkisi ile özellikle soğuk algınlıklarının arttığı sonbahar-kış aylarında mutfağımızda mutlaka bulundurmamız gereken bir besin.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Sarımsağı yutmak ne kadar faydalı? Meğer...

A, C ve B grubu vitaminleri, çeşitli enzimler ve birçok mineral bulundurur. Sarımsağın antimikrobiyal etkisi vardır. Bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı etki gösterdiği görülmüştür.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Sarımsağı yutmak ne kadar faydalı? Meğer...

Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmesi ve metabolizmayı düzenleyici özelliğinden dolayı düzenli olarak tüketilmelidir.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Sarımsağı yutmak ne kadar faydalı? Meğer...

KANSERDEN KORUYOR
Sarımsak kanserden korur. Düzenli tüketildiğinde mide, prostat, göğüs, kolon ve daha birçok kanser türüne yakalanma riskini azalttığı gösterilmiştir.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Sarımsağı yutmak ne kadar faydalı? Meğer...

Bazı çalışmalarda tümör oluşumunu engellediği ve gelişimini durdurduğu görülmüştür.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Evde şampuan yoksa dert etmeyin saçınızı böyle yıkayın! Çok şaşıracaksınız ama çare bu
Evde şampuan yoksa dert etmeyin saçınızı böyle yıkayın! Çok şaşıracaksınız ama çare bu