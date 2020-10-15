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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Sarımsağı yutmak ne kadar faydalı? Meğer...

Yemeklere farklı bir lezzet veren sarımsak, bazılarımızın çok sevdiği bazılarımızın kokusundan dolayı sevmediği ya da çekinerek tükettiği bir besin. Ancak değişmeyen bir şey var ki herhangi bir yemeği anında canlandırıp en yaygın hastalıklardan bazılarını tedavi etme gücüne sahip. Pek çok kişi kokusundan rahatsız olduğu için sarımsağı çiğnemeden yutuyor. Peki bu ne kadar doğru ve sağlıklı?

15.10.2020 11:58 - Son Güncelleme: 15.10.2020 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





