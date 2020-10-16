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Ne yiyin ne de yedirin, hepsi zehir listesinde! Hepimiz tavuk sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

16.10.2020 08:29 - Son Güncelleme: 16.10.2020 08:29
Ne yiyin ne de yedirin, hepsi zehir listesinde! Hepimiz tavuk sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Seve seve tükettiğimiz birçok besinin aslında beyin sağlığımızı mahvettiğini biliyor muydunuz? Peki, hangi yiyecekler ve bağımlılıklar beyne zarar veriyor? Uzmanlar tek tek açıkladı! İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

İşlenmiş veya önceden pişirilmiş gıdalar
İşlenmiş gıdalar merkezi sinir sistemine zarar verir. Bu da dejeneratif beyin hastalıklarına yol açarak ileriki yaşlarda Alzheimer'a neden olur.

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Ne yiyin ne de yedirin, hepsi zehir listesinde! Hepimiz tavuk sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Şeker ve şeker ürünleri
Uzun süreli şeker kullanımı, nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı zayıflattığı da tespit edilmiştir.

Ne yiyin ne de yedirin, hepsi zehir listesinde! Hepimiz tavuk sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekiyor.

Ne yiyin ne de yedirin, hepsi zehir listesinde! Hepimiz tavuk sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Fast food ürünler
Montreal Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koydu. Bu durum da depresyon ve anksiyete sorunlarına yol açabiliyor.

Ne yiyin ne de yedirin, hepsi zehir listesinde! Hepimiz tavuk sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Fast food ürünlerin içindeki katkı maddelerinin öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına da yol açtığı kanıtlanmıştır.

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