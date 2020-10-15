Evde şampuan yoksa dert etmeyin saçınızı böyle yıkayın! Çok şaşıracaksınız ama çare bu
Uzun yıllardır mis kokulu şampuanlarla saçlarımızı yıkamaya alıştık. Ancak günümüzde besin tüketiminde olduğu gibi kozmetikte de organik tüketime bir yönelim mevcut. Şampuanı deterjan olarak gören pek çok insan besin maddelerinden saç temizliği elde ediyor. Biz de sizler için bu yöntemleri derledik.
15.10.2020 08:23
- Son Güncelleme: 15.10.2020 08:23
2-KARBONAT
İlk başta bu ipucunu biraz rahatsız edici bulabilirsiniz. Saçınızda karbonatın ne işi var, öyle değil mi? Kabartma tozu aslında doğal bir eksfoliyandır. Bu da saç diplerinizde biriken ölü deri hücrelerini ve kiri temizleyebileceği, fazla yağı azaltabileceği ve kafa derinizin kireç ve kaşıntıdan kurtulmasına yardımcı olabileceği anlamına gelir.
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