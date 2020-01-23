Limonu uyurken baş ucunuza koyun! Vücudunuzda olacaklara inanamayacaksınız
Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz. Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek... Turunçgillerden, sıcak ve ılıman iklimlerde bahçelerde yetiştirilen, boyu 3–5 metre, yaz kış yaprak dökmeyen, güzel kokulu ak çiçekler açan, odunu mobilyacılıkta kullanılan bir ağaçtır.
Limonun faydaları saymakla bitmez ancak tüketmeden bile faydalı olacağını pek bilen yoktur. Limonu yatmadan önce baş ucunuza koyduğunuzda, vücudunuzda meydana gelen değişimlere inanamayacaksınız. Limonun faydalarını duyunca bu geceden itibaren baş ucunuza limon koymayı ihmal etmeyeceksiniz. İşte baş ucunuza limon koyduğunuzda vücudunuzda meydana gelen değişimler...