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Limonu uyurken baş ucunuza koyun! Vücudunuzda olacaklara inanamayacaksınız

Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz. Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek... Turunçgillerden, sıcak ve ılıman iklimlerde bahçelerde yetiştirilen, boyu 3–5 metre, yaz kış yaprak dökmeyen, güzel kokulu ak çiçekler açan, odunu mobilyacılıkta kullanılan bir ağaçtır.

23.01.2020 14:27 - Son Güncelleme: 23.01.2020 14:27
Limonu uyurken baş ucunuza koyun! Vücudunuzda olacaklara inanamayacaksınız

Limonun faydaları saymakla bitmez ancak tüketmeden bile faydalı olacağını pek bilen yoktur. Limonu yatmadan önce baş ucunuza koyduğunuzda, vücudunuzda meydana gelen değişimlere inanamayacaksınız. Limonun faydalarını duyunca bu geceden itibaren baş ucunuza limon koymayı ihmal etmeyeceksiniz. İşte baş ucunuza limon koyduğunuzda vücudunuzda meydana gelen değişimler...

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Limonu uyurken baş ucunuza koyun! Vücudunuzda olacaklara inanamayacaksınız

GERGİNLİĞİNİZİ ALIR

Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.

Limonu uyurken baş ucunuza koyun! Vücudunuzda olacaklara inanamayacaksınız

ODAKLANMANIZI ARTIRIR

Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz.

Limonu uyurken baş ucunuza koyun! Vücudunuzda olacaklara inanamayacaksınız

Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...

Limonu uyurken baş ucunuza koyun! Vücudunuzda olacaklara inanamayacaksınız

DAHA İYİ NEFES ALMANIZI SAĞLAR

Uyumaya çalıştığınızda burnunuz tıkanıyorsa antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.

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