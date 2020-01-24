Son dakika: Dünyayı alarma geçiren Coronavirüs'te biyolojik saldırı şüphesi mi?
Son dakika haberi... Çin'in Wuhan eyaletinde onlarca kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs hızla yayılıyor. Tüm dünyayı alarma geçiren ölümcül virüsün biyolojik savaş çerçevesinde ortaya çıkarılmış olabileceği iddia ediliyor. Bu olasılığı değerlendiren uzmanlar ise virüsün emperyalist güçler tarafından yeni bir savaş taktiği olarak kullanılabileceğini savunuyor.
ÇİN'DE geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarma geçiren Coronavirüs dünya gündeminin en önemli maddelerinden biri haline gelirken, virüsün bir biyolojik savaş çerçevesinde ortaya çıkarıldığı iddia ve yorumları da beraberinde geldi. Yaşanan son gelişmeleri değerlendiren güvenlik uzmanları bu ihtimali güçlendirecek açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve şu ana kadar 17 kişinin ölümüne neden olan coronavirüs, dünyada panik havası yarattı. Virüsün ABD'ye ulaştığı kaydedilirken, Avrupa Birliği kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin'de ortaya çıkan yeni tip coronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti.
BÖYLE BİR İHTİMAL VAR
Konu hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Terör Uzmanı ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Çin'in açıklaması yarasa tüketiminden kaynaklandığı şüphesi üzerine yoğunlaşıyor lakin daha önce dünyada SARS, H1N1 ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi bir çok hastalığın biyolojik savaş kapsamında laboratuvarlarda üretildiği ortaya çıktı.
Bu virüs de laboratuvar ortamında üretilmiştir. Yarasadan kaynaklı diyorlar ama Çin'de insanlar ilk defa yarasa yemiyor. Asırlardır o topraklarda tüketiliyor. Şüphe verici bir durum. Ben kesinlikle emperyalist güçlerin Çin ile arasında meydana gelen psikolojik, soğuk ve yeni nesil sıcak savaşın ardından şimdi de biyolojik bir savaş ortaya çıktığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.