Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor! İşte limonlu sudaki sağlık mucizesi
Limonlu sudaki sağlık mucizesi ilk kez duyacaksınız! Son derece kolay bir şekilde hazırlanabilen limonlu su, boğaz ağrısından böbrek taşına, karaciğer rahatsızlıklarından sindirim problemlerine kadar birçok sağlık sorununun ortadan kalmasına yardımcı oluyor. Kanseri önlemede yardımcı olduğu bilinen limonlu su, kilo vermede de başvurulabilecek en basit yöntemlerden. İşte birçok vitamini içerisinde barındırran limonlu suyun birbirinden değerli faydaları...
Böbrek taşı: Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.