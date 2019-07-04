Uzmanlar uyardı: Bu besinler ölüm saçıyor! İşte en ölümcül 12 besin listesi
Besinler vücudumuza çoğu zaman sağlık ve enerji verir. Fakat bazen sağlıklı sanarak tükettiğimiz besin türleri her zaman vücudumuza fayda sağlamayabiliyor. Uzmanlar bu konuda ebeveynleri çocuklarda boğulma riskine yol açabilecek besinlere karşı uyardı. Peki çocuklar için zararlı olabilecek ölümcül besinler nelerdir? İşte uzmanlardan "En ölümcül 12 besin" listesi...
04.07.2019 11:42
- Son Güncelleme: 04.07.2019 11:51
Beyaz ekmek
Beyaz ekmek boğazda tıkanıklığa sebep olabiliyor. Buna karşı uzmanlar ekmeğin kızartılıp veya küçük parçalara bölünerek verilmesini öneriyor.
Elma
"Vitamini kabuğunda saklı" sözü burada tehlikeye sebep oluyor. Uzmanlar soyulmadan yedirilen elmalardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor.
Krakerler
Özellikle iki yaş ve altındakiler için risk taşıyan bu abur cuburların sert ve kuru olması, boğazda zedelenmeye sebep olabiliyor.
Çerez ve çekirdekler
Küçük olan bu yiyecekler çocuklar tarafından çiğnenmeden yutulabiliyor. Boğulma tehlikesi oluşturan bu tarz gıdaların çocuklara verilmemesi öneriliyor.
Havuç
Yuvarlak ve çiğnenmesi zor besinler çocuklar için tehlike arz ediyor. Bunların başında gelen havucun haşlanması veya rendelenmesi tavsiye ediliyor.