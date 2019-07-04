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Uzmanlar uyardı: Bu besinler ölüm saçıyor! İşte en ölümcül 12 besin listesi

Besinler vücudumuza çoğu zaman sağlık ve enerji verir. Fakat bazen sağlıklı sanarak tükettiğimiz besin türleri her zaman vücudumuza fayda sağlamayabiliyor. Uzmanlar bu konuda ebeveynleri çocuklarda boğulma riskine yol açabilecek besinlere karşı uyardı. Peki çocuklar için zararlı olabilecek ölümcül besinler nelerdir? İşte uzmanlardan "En ölümcül 12 besin" listesi...

04.07.2019 11:42 - Son Güncelleme: 04.07.2019 11:51
Uzmanlar uyardı: Bu besinler ölüm saçıyor! İşte en ölümcül 12 besin listesi

Beyaz ekmek

Beyaz ekmek boğazda tıkanıklığa sebep olabiliyor. Buna karşı uzmanlar ekmeğin kızartılıp veya küçük parçalara bölünerek verilmesini öneriyor.

Uzmanlar uyardı: Bu besinler ölüm saçıyor! İşte en ölümcül 12 besin listesi

Elma

"Vitamini kabuğunda saklı" sözü burada tehlikeye sebep oluyor. Uzmanlar soyulmadan yedirilen elmalardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar uyardı: Bu besinler ölüm saçıyor! İşte en ölümcül 12 besin listesi

Krakerler

Özellikle iki yaş ve altındakiler için risk taşıyan bu abur cuburların sert ve kuru olması, boğazda zedelenmeye sebep olabiliyor.

Uzmanlar uyardı: Bu besinler ölüm saçıyor! İşte en ölümcül 12 besin listesi

Çerez ve çekirdekler

Küçük olan bu yiyecekler çocuklar tarafından çiğnenmeden yutulabiliyor. Boğulma tehlikesi oluşturan bu tarz gıdaların çocuklara verilmemesi öneriliyor.

Uzmanlar uyardı: Bu besinler ölüm saçıyor! İşte en ölümcül 12 besin listesi

Havuç

Yuvarlak ve çiğnenmesi zor besinler çocuklar için tehlike arz ediyor. Bunların başında gelen havucun haşlanması veya rendelenmesi tavsiye ediliyor.

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