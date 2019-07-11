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Bu besinler hafızayı güçlendiriyor, beyni geliştiriyor! İşte beyin geliştiren mucizevi besinler...

Fiziksel gelişimin yanı sıra zihinsel gelişim için de bir çok besin tüketilmeli. Uzmanların tavsiyeleriyle hazırlanmış bu besin listesi, hem beyin gelişimi için gerekli olan hem de hafızayı güçlendiren gelmiş geçmiş en faydalı besinlerle dolu. İşte hem beyni geliştiren hem de hafızayı güçlendiren, sağlıklı bir yaşam için önemli rol oynayan mucizevi besinler...

11.07.2019 05:20 - Son Güncelleme: 11.07.2019 05:23
Bu besinler hafızayı güçlendiriyor, beyni geliştiriyor! İşte beyin geliştiren mucizevi besinler...

Beyni geliştiren besinler birçok hastalığa şifa olan ilaçlardan daha çok merak ediliyor. İşte beyin gelişiminde önemli rol oynayan besinler.

Bu besinler hafızayı güçlendiriyor, beyni geliştiriyor! İşte beyin geliştiren mucizevi besinler...

YAĞLI BALIK

Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.

Bu besinler hafızayı güçlendiriyor, beyni geliştiriyor! İşte beyin geliştiren mucizevi besinler...

CEVİZ

Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.

Bu besinler hafızayı güçlendiriyor, beyni geliştiriyor! İşte beyin geliştiren mucizevi besinler...

BAKLAGİLLER

Bezelye, mercimek ve fasulye gibi baklagiller; lif, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan baklagiller, içerdikleri yüksek proteinle de beyin için sağlıklı bir seçim olacaktır.

Bu besinler hafızayı güçlendiriyor, beyni geliştiriyor! İşte beyin geliştiren mucizevi besinler...

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