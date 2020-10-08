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Kulağına her gün masaj yapanlar zayıflıyor! Bilimsel olarak da kanıtlandı, meğer...

Kulak masajı gizli kalmış bir reflexoloji harikasıdır. Bedeninize güç veren tüm enerji kanalları ve refleks noktaları kulakta bulunur. Hayatınızda yaşadığını stres, kaygı, baş ağrısı, yorgunluk, kilolar gibi sorunları basit bir kulak masajı ile çözmeniz mümkün. Nasıl mı? Devamı haberimizde.

08.10.2020 15:05 - Son Güncelleme: 08.10.2020 15:05
Kulağına her gün masaj yapanlar zayıflıyor! Bilimsel olarak da kanıtlandı, meğer...

KASLARINIZDAKİ AĞRIYI AZALTIR
Kulak masajının kronik bel ağrısı çekenlerde ağrıyı azaltıp azaltmadığını görmek için test yapıldı. Sonuçlar, bu basit uygulamanın rahatsızlığı azaltmak için etkili bir yol olduğunu gösteriyor.

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Kulağına her gün masaj yapanlar zayıflıyor! Bilimsel olarak da kanıtlandı, meğer...

Kulaklarınızın farklı bölgelerini, özellikle de memelerini nazikçe çekip ovalamak çok fazla sinir ucunu uyarır ve beyninizin endorfin salgılamasına yardımcı olur. Bu da kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

Kulağına her gün masaj yapanlar zayıflıyor! Bilimsel olarak da kanıtlandı, meğer...

Ayrıca kan dolaşımınız da harekete geçer. Bazı çalışmalar, bu basit masaj hareketleri sayesinde kişilerin fiziksel ağrılarını daha iyi yönetebildiklerini ve ağrı eşiklerinin bile arttığını gösterdi.

Kulağına her gün masaj yapanlar zayıflıyor! Bilimsel olarak da kanıtlandı, meğer...

STRES VE KAYGI SEVİYELERİNİZ AZALIR
Stresli, panik, huzursuz, yorgun veya yıpranmış hissediyorsanız kulak kıvrımınızın bulunduğu boşluğa yavaş dairesel hareketlerle masaj yapın.

Kulağına her gün masaj yapanlar zayıflıyor! Bilimsel olarak da kanıtlandı, meğer...

Bu nokta, kulağınızın üst tarafında üçgen şeklinde bir oyuk gibidir. Yapılan çalışmalar, bu hareketin oldukça etkili olduğunu ortaya koydu!

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