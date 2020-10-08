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Koronavirüse yakalanan Trump'a VIP tedavi: Doktor ordusu, özel ilaçlar...

Sağlık durumunu her an kontrol eden bir doktor ordusu, hastaneye helikopterle erişim, deneysel ilaçlar ve lüks bir süit... ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisi tamamlandı ve taburcu oldu. Ancak Başkan Trump'ın gördüğü özel muamele ve sonrasında sarf ettiği "fazla iyimser" sözler tartışma yarattı. Peki ABD Başkanı'nın tedavisi nasıl gerçekleşti? Peki, Beyaz Saray'da yaşamayan ABD'liler Covid-19 olduğunda manzara nasıl değişiyor? İşte çarpıcı detaylar...

08.10.2020 11:05 - Son Güncelleme: 08.10.2020 11:16
Koronavirüse yakalanan Trump'a VIP tedavi: Doktor ordusu, özel ilaçlar...

Sağlık durumunu her an kontrol eden bir doktor ordusu, hastaneye helikopterle erişim, deneysel ilaçlar ve lüks bir süit... Trump'ın tedavisi tamamlandı ve ABD Başkanı taburcu oldu. Ancak Başkan'ın gördüğü özel muamele ve sonrasında sarfettiği "fazla iyimser" sözler tartışma yarattı.

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Koronavirüse yakalanan Trump'a VIP tedavi: Doktor ordusu, özel ilaçlar...

"Korkmayın. Yeneceksiniz." ABD Başkanı Donald Trump'ın, Covid-19'a yakalanmaktan korkan ABD'lilere tavsiyesi buydu. Trump, bu sözleri tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasından kısa süre sonra yayımladığı videoda söyledi.

Koronavirüse yakalanan Trump'a VIP tedavi: Doktor ordusu, özel ilaçlar...

Ancak birçok kişi, bu tavsiyeyi verenin, helikopterle hastaneye götürülen, geniş bir doktor kadrosuna sahip, deneysel tedavilere erişimi olan biri olduğuna dikkat çekti. Peki, Beyaz Saray'da yaşamayan ABD'liler Covid-19 olduğunda manzara nasıl değişiyor? Milliyet'te yer alan haber şöyle:

Koronavirüse yakalanan Trump'a VIP tedavi: Doktor ordusu, özel ilaçlar...

Çok farklı bölgeleri, toplulukları olan ve karmaşık bir sağlık sistemine sahip ABD'de "ortalama Amerikalı" tarifi zor. Ancak Trump'ın Covid-19 deneyiminde özel muamele gördüğü alanlar ve genel olarak ABD vatandaşlarının karşılaştığı durum şöyle;

Koronavirüse yakalanan Trump'a VIP tedavi: Doktor ordusu, özel ilaçlar...

BİR DOKTOR EKİBİ VE LÜKS BİR SÜİT
ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'da bir kliniği bulunuyor. Acnak ülkenin başkomutanı olarak hemen yakındaki Bethesda, Maryland'de bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne de erişimi var.

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