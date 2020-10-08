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Koronavirüse yakalanan Trump'a VIP tedavi: Doktor ordusu, özel ilaçlar...

Sağlık durumunu her an kontrol eden bir doktor ordusu, hastaneye helikopterle erişim, deneysel ilaçlar ve lüks bir süit... ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisi tamamlandı ve taburcu oldu. Ancak Başkan Trump'ın gördüğü özel muamele ve sonrasında sarf ettiği "fazla iyimser" sözler tartışma yarattı. Peki ABD Başkanı'nın tedavisi nasıl gerçekleşti? Peki, Beyaz Saray'da yaşamayan ABD'liler Covid-19 olduğunda manzara nasıl değişiyor? İşte çarpıcı detaylar...

08.10.2020 11:05 - Son Güncelleme: 08.10.2020 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





