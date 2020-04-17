Koronavirüse karşı aşı geliştirme çabaları hızlandırıldı! Kovid-19 aşısı ne zaman çıkacak?
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyanın tüm ülkelerine yayılıp pandemiye dönüşmesinin ardından, virüse karşı bağışıklık saylayacak bir aşının bulunması için çalışmalar hız kazandı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 11 Nisan'da güncellediği verilere göre halen ABD ve Çin'de 3 aşı adayı, klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediliyor. 67 potansiyel aşı ise klinik deneme öncesi geliştirme safhasında bulunuyor. Peki aşı çalışmaları olumlu yönde sürerse ne kadar bir süreçten bahsediliyor? Detaylar haberimizde.
Çin Askeri Tıp Akademisi tarafından geliştirilen potansiyel aşının ikinci aşama klinik denemeleri salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde başladı. ABD'li ilaç şirketleri Moderna ile Inovio'nun ürettiği potansiyel aşıların da birinci aşama klinik denemeleri devam ediyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada karantina tedbirleri hayatı durma noktasına getirirken, insanları virüse bağışık kılacak bir aşının bulunması, salgının yayılmasının durdurulması ve hayatın yeniden normale dönebilmesi için kritik önem taşıyor.
Çin'in 31 Aralık 2019'da salgının ortaya çıktığını DSÖ'ye ilk kez bildirmesinden bu yana dünyada çok sayıda araştırma kuruluşu ve ilaç firması virüse karşı aşı geliştirmek için çalışma yürütmeye başladı. Birçok uluslararası vakıf ve fon, aşı geliştirme faaliyetlerine milyarlarca dolar mali kaynak sağlamayı taahhüt etti.
VİRÜSÜN DNA DİZİLİMİNİN AÇIKLANMASI ÇALIŞMALARA HIZ KAZANDIRDI
Çin'in 11 Ocak'ta yeni tip koronavirüsün DNA dizilimini açıklamasının ardından dünyanın farklı ülkelerindeki araştırmacılar, genetik kopyasını ürettikleri virüs üzerinde laboratuvarlarda çalışmaya başladı.
Virüsün genetik diziliminin bilinmesi, aşı geliştirme sürecinin hazırlık safhasını hızlandırdı. Kovid-19'un genetik yapısının 2002-2003'te Çin'den dünyaya yayılan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan koronavirüsle büyük oranda örtüştüğünün anlaşılması, araştırmacılara geçmişte SARS için yapılan aşı çalışmalardan yararlanma olanağı sağladı.
İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMEYE BAŞLAYAN İLK AŞI: MRNA-1273
Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan Moderna ilaç şirketi, Çin'in Kovid-19'un genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra, 13 Ocak'ta "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurdu.
ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) desteğiyle geliştirilen ürün, Kovid-19'un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak, vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyordu.
ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) verdiği onayın ardından aşı adayının klinik denemeleri, 17 Mart'ta Washington eyaletinde başladı. mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Kovid-19 aşı adayı oldu.
Birinci aşama klinik denemeye yaşları 18 ile 45 arasındaki 45 erkek ve kadın gönüllü katıldı. Deneklere aşının 25 mikrogram, 100 mikrogram ve 250 mikrogramlık üç dozunun 28'er gün arayla uygulanması planlanıyor.
17 Mart'ta ilk dozun vurulduğu deneğe, 14 Nisan'da ikinci doz aşı testi uygulandığı duyuruldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, aşının güvenliğini test etmek amacıyla yapılan ilk aşama denemelerde şimdiye dek olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı ve daha geniş çaplı ikinci aşama klinik denemelere haziran başında başlanmasını umduklarını belirtti.
ÇİN, İKİNCİ AŞAMA KLİNİK DENEMELERE BAŞLAYAN İLK ÜLKE OLDU
Çin'de ilk kez 17 Mart'ta yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen bir aşıya, klinik denemeler için onay verildiği duyuruldu.
Askeri Tıp Akademisinden biyologlar tarafından geliştirilen ürünün, bir "alt-birim aşı" olduğu, içeriğinin yeni tip koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını barındırdığı ifade edildi.