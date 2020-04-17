Koronavirüse karşı aşı geliştirme çabaları hızlandırıldı! Kovid-19 aşısı ne zaman çıkacak?

17 Mart'ta ilk dozun vurulduğu deneğe, 14 Nisan'da ikinci doz aşı testi uygulandığı duyuruldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, aşının güvenliğini test etmek amacıyla yapılan ilk aşama denemelerde şimdiye dek olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı ve daha geniş çaplı ikinci aşama klinik denemelere haziran başında başlanmasını umduklarını belirtti.

ÇİN, İKİNCİ AŞAMA KLİNİK DENEMELERE BAŞLAYAN İLK ÜLKE OLDU

Çin'de ilk kez 17 Mart'ta yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen bir aşıya, klinik denemeler için onay verildiği duyuruldu.

Askeri Tıp Akademisinden biyologlar tarafından geliştirilen ürünün, bir "alt-birim aşı" olduğu, içeriğinin yeni tip koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını barındırdığı ifade edildi.