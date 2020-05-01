Bilim dünyası da onayladı! İşte istediğiniz kadar yiyip sizi zayıflatacak o besin

Yağ yağma ve kolayca kilo verme bakımından greyfurt suyu içmenin mükemmel bir yol olduğunu birçok araştırma kanıtlamıştır. Fakat, sonuçları gözle görebilmeniz için, tüketimini sağlıklı bir diyetle ve fiziksel egzersizlerle dengelememiz gereklidir.Greyfurtun zayıflamaktaki gücü zengin potasyum ve yağ yakımını hızlandıran enzim içeriğinden gelmektedir. Greyfurtun %90'ı sudur ve bu da, metabolizmayı hızlandırmaya ve kilo vermeye yardımcı olur.

Zayıflamak için oluşturulan diyetlerde kaloriyi azaltmak kadar, tuzu azaltmak da çok önemlidir. Bu durumda greyfurtu diyetinize dahil etmek kilo vermenize çok büyük katkı sağlar çünkü 1 adet greyfurtta boyutuna bağlı olarak ortalama 60 kalori vardır, tuz oranı çok düşüktür, potasyum oranı ise yüksektir.