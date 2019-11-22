GaleriSağlık

Kış depresyonuna hangi besinler iyi gelir? Kışın tüketmeniz gereken gıdalar neler?

Kış depresyonu halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, uyku bozuklukları gibi sorunlarla kendini gösteriyor. Beslenmenize dikkat ederek kış depresyonunun üstesinden gelebilirsiniz. Peki kışın hangi gıdalar tüketilmeli? Kış depresyonuna iyi gelen besinler nelerdir? İşte kış depresyonuna karşı beslenme uzmanlarının hazırladıkları 20 besin.

22.11.2019 17:02 - Son Güncelleme: 22.11.2019 17:22
Kış depresyonuna hangi besinler iyi gelir? Kışın tüketmeniz gereken gıdalar neler?

Kış, daha az gün ışığı, soğuk hava ve daha durgun bir ruh halini de beraberinde getiriyor. Bu dönemde halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, uyku bozuklukları gibi sorunlar yaşıyorsanız kış depresyonu geçiriyor olabilirsiniz. Beslenmenize dikkat ederek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Ancak şikayetleriniz devam ederse bir uzmana danışmanızda yarar var.

Kış depresyonuna hangi besinler iyi gelir? Kışın tüketmeniz gereken gıdalar neler?

İşte kış depresyonuna karşı beslenme uzmanlarının hazırladıkları 20 besin...

Kış depresyonuna hangi besinler iyi gelir? Kışın tüketmeniz gereken gıdalar neler?

1- Yeterince karbonhidrat yiyin.

Tam tahıllı ekmek, kahverengi pirinç ve tam buğdaylı makarna gibi sağlıklı karbonhidratları tüketebilirsiniz.

Kış depresyonuna hangi besinler iyi gelir? Kışın tüketmeniz gereken gıdalar neler?

2- Somon

Sağlıklı yağlarla yani omega-3 yağ asitlerinden zengin olduğu için kış depresyonuyla savaşmak için iyi bir seçimdir.

Kış depresyonuna hangi besinler iyi gelir? Kışın tüketmeniz gereken gıdalar neler?

3- Süt

D vitamini, sadece bağışıklık sisteminde değil aynı zamanda ruh hallerinde de büyük bir rol oynar. D vitamini almak için güneşe çıkamıyorsanız, marketten bir karton süt alabilirsiniz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kanser uzmanları ev yoğurdunu araştırdı! Sonuç inanılmaz... Kesinlikle...
Kanser uzmanları ev yoğurdunu araştırdı! Sonuç inanılmaz... Kesinlikle...