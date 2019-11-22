Kış depresyonuna hangi besinler iyi gelir? Kışın tüketmeniz gereken gıdalar neler?
Kış depresyonu halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, uyku bozuklukları gibi sorunlarla kendini gösteriyor. Beslenmenize dikkat ederek kış depresyonunun üstesinden gelebilirsiniz. Peki kışın hangi gıdalar tüketilmeli? Kış depresyonuna iyi gelen besinler nelerdir? İşte kış depresyonuna karşı beslenme uzmanlarının hazırladıkları 20 besin.
22.11.2019 17:02
- Son Güncelleme: 22.11.2019 17:22
Kış, daha az gün ışığı, soğuk hava ve daha durgun bir ruh halini de beraberinde getiriyor. Bu dönemde halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, uyku bozuklukları gibi sorunlar yaşıyorsanız kış depresyonu geçiriyor olabilirsiniz. Beslenmenize dikkat ederek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Ancak şikayetleriniz devam ederse bir uzmana danışmanızda yarar var.
DİĞER GALERİLER